«Золотые паспорта»: российских олигархов лишили гражданства Кипра

Власти Кипра опубликовали список людей, лишенных гражданства страны по итогам проверки «золотых паспортов», фактически купленных у правительства островного государства. Как сообщает газета Politis, кипрского гражданства в числе прочих лишились трое российских бизнесменов и их семьи.

Паспорт Кипра аннулировали у миллиардера Олега Дерипаски, его сына и дочери, а также банкиров Александра Бондаренко и Владимира Столяренко. Лишены гражданства жены Бондаренко и Столяренко, и их дети.

Лишение гражданства могло быть связано либо с розыском со стороны Интерпола, либо с международными персональными санкциями.

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Два банкира – бывшие топ-менеджеры российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, власти РФ обвиняют их в мошенничестве. Оба объявлены в международный розыск. Неделей ранее финансисты направили жалобу в Генпрокуратуру, оспорив действия следствия.

О проверке «золотых паспортов» кипрские власти объявили еще в начале месяца. Президент страны Никос Анастасиадис пообещал лишить гражданства «любого, кто получил его в нарушение строгих критериев».

Паспорта аннулируются также у некоторых выходцев из Камбоджи, Китая, Кении, Ирана и Малайзии.

Кипр выдает свои паспорта в обмен на инвестиции в экономику страны с 2013 года. С тех пор гражданство получили порядка 2 тыс. иностранцев.

«В феврале 2019 года мы ввели 11 критериев для исключения инвестора из нашего гражданства, независимо от того, осуждены они в других местах или нет. Именно этими условиями мы будем сейчас руководствоваться», — пояснил глава кипрского МВД Константинос Петридис.

Одним из нововведений стало требование к заявителю иметь действующую шенгенскую визу, и условие – что ни в одной другой стране Евросоюза ему не было отказано в получении гражданства.

Все лишенные кипрского гражданства иностранцы будут иметь право подать жалобу в течение нескольких дней, для рассмотрения их ходатайства будет созван комитет при кабинете министров.

Российский миллиардер Олег Дерипаска находится под американскими санкциями. Сам бизнесмен и подконтрольные ему активы были включены в санкционный список 6 апреля 2018 года. Физлица и компании из этого списка не имеют доступа к финансовой системе США. Им запрещено экспортировать свою продукцию на американский рынок и вести бизнес с резидентами США. В результате «Русал» и EN+ потеряли американский рынок и часть контактов с азиатскими и европейскими компаниями.

В декабре 2018 года американский минфин снял ограничения с «Русала» и En+. В качестве условий были обозначены снижение доли Дерипаски, включение независимых директоров в совет директоров и аудит работы компании.

В группе En+ Дерипаска владел 66% и контролировал через нее 48,13% акций «Русала» и «Евросибэнерго». В итоге доля Дерипаски в En+ сократилась ниже 44,95% в рамках сделки по снятию с компании американских санкций, часть акций перешла к Glencore и ВТБ. Бизнесмен пользуется правом голоса в отношении не более 35% акционерного капитала En+.

Кроме того, Дерипаска передал часть своих акций благотворительной организации. Право голоса по акциям этой благотворительной организации и ВТБ будут осуществлять доверенные лица, имеющие гражданство США.

При этом ограничения в отношении самого миллиардера остались в силе. Дерипаска заявил ранее в интервью изданию Financial Times, что санкции Соединенных Штатов основаны на «грязной лжи». По его словам, американский конгресс вводит санкции, так как хочет «больше крови», однако при этом его члены не осведомлены о том, что «происходит в мире». Введение санкций против своих компаний Дерипаска объяснил желанием конгресса отомстить ему.

В марте бизнесмен подал в суд на минфин США. В своем заявлении Дерипаска подчеркнул, что стал «жертвой политической борьбы». Санкции против него несправедливы и незаконны, они отрезали его от международной финансовой системы, сделали его активы «токсичными», а объем капитала самого миллиардера из-за санкций сократился на $7,5 млрд, говорится в обращении. В российском рейтинге Forbes от 2018 года Олег Дерипаска занимал 19 место с состоянием в $6,7 млрд.

Эксперты ранее предположили, что лишение россиян «золотых паспортов» может стать препятствием для получения гражданства любой другой страны Евросоюза.