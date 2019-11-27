Подарок на День матери: как сотрудник ФАС истязал 80-летнюю пенсионерку

В Москве 46-летний сотрудник федеральной антимонопольной службы Максим Тимофеев подозревается в жестоком избиении матери — 80-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в травматологическое отделение больницы. Об этом сообщает агентство «Москва».

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По данным СМИ, инцидент произошел 24 ноября — в День матери — в одной из квартир на улице Петровке, где подозреваемый проживает с родительницей. Там он в ходе конфликта избил пенсионерку — медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму и височное кровотечение, пишут СМИ.

После этого, придя в себя спустя некоторое время, потерпевшая призналась правоохранителям, что увечья ей нанес 46-летний сын. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Сам предполагаемый злоумышленник ранее пожаловался, что при задержании сотрудники полиции причинили ему телесные повреждения.

«По словам Максима Тимофеева, при задержании и доставлении в отдел полиции по подозрению в причинении умышленного вреда здоровью ему были причинены телесные повреждения, а именно внутрисуставной перелом правой ноги и рана правой брови. В данный момент эта информация ничем объективно не подтверждена, проводится проверка», — рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Тем временем друзья арестованного описывают его как конфликтного, замкнутого человека. «Он довольно вспыльчивый, за советом к нему нельзя было никогда обратиться. Ругался, грубил, хотя и не всегда. Общаться с ним было довольно непросто», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» приятель сотрудника ФАС. Следователи продолжают расследование жестокого избиения.

В ноябре 2019 года стало известно об еще одной семейной драме. В городе Демидове Смоленской области в ходе ссоры пьяный сын избил мать — она скончалась от полученных телесных повреждений.

«По данным следствия, в ночь с 18-го на 19 ноября местный житель, находясь в одной из квартир Демидова, в ходе ссоры нанес своей 70-летней матери многочисленные удары по голове и телу, после чего попытался ее задушить», — уточняли в региональном СК.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Между тем на днях в Алапаевске вынесли приговор Дмитрию Кротову, который на протяжении долгих лет систематически избивал 57-летнюю мать. В начале сентября в результате очередного избиения пенсионерка скончалась. Предполагаемого злоумышленника задержали только в октябре.

Знакомые семьи отмечали, что мужчина мог пойти на убийство вследствие психологических травм детства: отец Кротова регулярно избивал его мать — женщине с сыном приходилось прятаться от буйного родственника у соседей. По мере взросления мужчина сам стал тираном — когда его отца парализовало, он стал истязать его.

«Он натурально издевался над отцом! Прыгал у него на парализованных ногах», — сообщил изданию «РГ» сосед семьи. Он добавил, что в их квартире постоянно были застолья, крики и громкая музыка. По словам местных жителей, после смерти Дмитрий стал регулярно нападать на мать. В полицию женщина обратилась лишь однажды: летом 2019 года она написала заявление на сына, но потом под давлением родственника забрала его.

Силовикам женщина заявила, что истязала себя сама и просила не привлекать сына к ответственности. Она также отказывалась проходить судмедэкспертизу. Как выяснилось позже, поводом для заявления стал инцидент 13 августа 2019 года. Тогда, по версии следствия, нетрезвый мужчина несколько раз ударил мать по голове — она упала на пол, после чего Дмитрий начал избивать ее ногами.

«Нанес не менее девяти ударов обутыми в обувь ногами в область туловища, верхних и нижних конечностей, чем причинил различные телесные повреждения, от которых женщина 1 сентября скончалась», — уточняли в свою очередь в Свердловской областной прокуратуре

21 ноября 2019 года Дмитрия Кротова признали виновным в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека». Мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима.