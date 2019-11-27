Врезались в грузовик: страшное ДТП с москвичами в Доминикане

Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

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27 ноября там произошла авария с туристическим автобусом, который направлялся из Пунта-Каны в местный аэропорт. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), двигавшийся по той же полосе грузовик внезапно перестроился перед автобусом, водитель был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения, из-за чего автобус перевернулся.

В этот момент в нем находились 42 человека: два гида, водитель и 39 российских туристов. По данным СМИ, в результате происшествия пострадали 27 человек. К счастью, погибших нет. Всех пострадавших госпитализировали, некоторых пришлось доставлять в больницы с помощью вертолетов.

По данным местных медиков, не менее 15 россиян находятся в критическом состоянии.

Как отметил Евдокимов, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки. Издание «Регион online» утверждает, что это 12-летняя девочка.

В беседе с РИА «Новости» он добавил, что почти все пострадавшие являются жителями Москвы. По его словам, среди попавших в ДТП есть дети, однако их точное количество пока неизвестно – от трех до девяти человек.

Министр туризма Доминиканы лично заверил представителя РФ, что все пострадавшие россияне получат лучший возможный в стране уход. Наиболее актуальной информацией о состоянии пострадавших располагает туроператор, отметил Евдокимов.

Ранее газета Listín Diario сообщала, что больницы, куда доставили пострадавших, нуждаются в волонтерах, владеющих испанским и русским языками, чтобы врачи могли оказать помощь пациентам.

Отмечается также, что в ходе ДТП травмы получили два человека, находившиеся в грузовике.

По данным туроператора Anex Tour, все россияне были застрахованы. При этом представитель компании заверил журналистов, что среди потерпевших нет людей в критическом состоянии. Россияне, которые избежали серьезных травм, размещены в ближайших гостиницах.

«Несколько человек находятся в «более тяжелом» состоянии, они направлены в клинику в Санто-Доминго (столица), однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет», – передает сообщение туроператора РИА «Новости».

Что касается пострадавших детей, то в момент аварии в автобусе находились трое несовершеннолетних. Двое из них находятся в госпитале под наблюдением врачей, угрозы их жизням нет, заверил представитель компании. Еще один несовершеннолетний был отправлен в гостиницу. По данным туроператора, семеро россиян уже вылетели в Москву.

В мае этого года в Италии на трассе Сиена – Флоренция в ДТП попал двухэтажный автобус с 60 пассажирами. Он вылетел в овраг и застрял среди деревьев, которые не позволили ему скатиться дальше по склону.

Автобус завалился на один борт, и пассажирам пришлось выбираться через разбитые окна. По данным российского посольства в Риме, в результате погибла одна россиянка. Ее тело спасатели смогли достать, лишь когда автобус подняли краном. Также травмы получили 37 туристов, из них 19 – россияне. Кроме того, в автобусе находились граждане Грузии, Армении, Казахстана, Украины и других стран.

Расследованием причин аварии занялись представители тосканской полиции. На следующий день после ДТП суд арестовал главного подозреваемого – 35-летнего водителя автобуса. Версия о его невнимательности была основной с самого начала расследования.

Всего через сутки суд города Сиена постановил отпустить из-под ареста водителя. При этом он был признан виновным – суд назвал его действия во время вождения «грубой халатностью». Ему было запрещено в течение года управлять автобусами.

«Водитель туристического автобуса отвлекся, чтобы настроить оборудование [DVD-плеер], и потерял контроль над транспортным средством, что закончилось съездом с трассы в овраг. Сотрудники дорожной полиции реконструировали ход трагического происшествия», – передавало издание The social post.