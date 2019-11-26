Не то время: что привело к крушению Boeing в Ростове-на-Дону

Причиной авиакатастрофы, произошедшей под Ростовом-на-Дону в марте 2016 года, стали ошибки летчиков. Об этом сообщается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Согласно заключению экспертной комиссии, командир разбившегося лайнера перед катастрофой буквально впал в ступор: он не реагировал на правильные подсказки второго пилота и продолжал совершать ошибки в управлении воздушным судном.

В комитете также посчитали, что КВС оказался не готов пойти на второй круг из-за стресса и ряда психологических проблем.

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«К моменту катастрофы экипаж находился в воздухе шесть часов, из них два часа — в напряженной рабочей обстановке, связанной с необходимостью принимать нестандартные решения, при этом катастрофа произошла в самое неблагоприятное время с точки зрения биоритмов, когда работоспособность человека резко снижается и находится на нижнем пределе, а вероятность совершения ошибок возрастает», — заключили эксперты комитета.

Среди других факторов, которые способствовали катастрофе, в МАК назвали несогласованность в действиях экипажа, а также недостаточность знаний и умений пилотов.

«Катастрофа самолета Boeing 737-8KN A6-FDN произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомленности ночью, в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полета и столкновению самолета с землей», — указано в заключении специалистов.

Отметим, что исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников еще в 2017 году называл ошибку пилотов окончательной версией причин катастрофы. По словам эксперта, погодные условия не должны были оказать влияния на состояние пилотов и их действия.

«Существует такое понятие, как метеоминиум — определенный набор условий, при которых этот самолет испытан и должен садиться нормально. Современные средства навигации и управления воздушным судном позволяют пилотам при соблюдении нормальных процедур совершить посадку абсолютно безопасно», — заявлял эксперт RT.

По мнению Постникова, экипаж должен был спокойно совершить заход на второй круг, так как это упражнение отрабатывается при обучении пилотом в обязательном порядке. Тем не менее, при их подготовке могли не использоваться реальные полеты с инструктором, что могло сыграть свою роль.

«Все проблемы обучения пилотов упираются сейчас только в деньги. На сегодняшний день все учебные процессы на современных судах происходят на тренажерах, но все-таки зачетные полеты с пилотом-инструктором нужны», — подчеркивал Постников.

Boeing 737-8KN авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая, рухнул левее взлетно-посадочной полосы 19 марта 2016 года в 3:40 в аэропорте Ростова-на-Дону. На борту самолета находились 55 пассажиров — 44 россиянина, восемь украинцев, два гражданина Индии и один представитель Узбекистана, а также семь членов экипажа. Все они погибли.

Работа по ликвидации последствий авиакатастрофы была организована МЧС России совместно с Минтрансом, Росавиацией, Ространснадзором, Минздравом и МВД. Всего на месте трагедии работали около 850 человек и 170 единиц техники. После обследования территории им удалось обнаружить «черные ящики», которые были отправлены для изучения в Москву.

Выяснением причин катастрофы занимались Следственный комитет России и комиссия Межгосударственного авиационного комитета: они рассматривали несколько версий крушения, среди которых были техническая неисправность, сложные погодные условия и ошибка экипажа.

В апреле 2016 года был опубликован первый отчет МАК, в котором были представлены данные анализа черных ящиков разбившегося лайнера.

Согласно документу, самолет Boeing 737-800 заходил на посадку в Ростове-на-Дону в сложных метеоусловиях — в ливень, сильный ветер и дымку. При этом пилоты дважды предпринимали попытку посадить лайнер.

В процессе первого захода на посадку после получения информации от бортовой системы о резком изменении силы и направления ветра экипаж принял решение об уходе на второй круг. При этом на деле им пришлось совершить более 10 кругов в ожидании улучшения погодных условий.

Через три часа была предпринята повторная попытка захода на посадку в режиме ручного управления, однако и она прошла неудачно. После этого пилоты вновь инициировали набор высоты. «На высоте 900 метров одновременно с отдачей экипажем штурвала «от себя» стабилизатор самолета был отклонен на 5 градусов на пикирование, вследствие чего самолет перешел в энергичное снижение», — сообщалось в отчете МАК.

Последующие действия пилотов уже не смогли спасти самолет от столкновения с землей — он рухнул на скорости более 600 км/час, врезавшись в землю под углом более 50 градусов.

Среди погибших оказались широко известные в регионе люди — депутат законодательного собрания Ростовской области Игорь Пакус и его жена, директор центра пластической хирургии Ростовской областной больницы Олег Чистяков с беременной женой и ребенком, директор департамента ЖКХ Новочеркасска Сергей Безгласный с супругой, близкие главы администрации Азовского района области Валерия Бевзюка.

Главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка рассказывал РИА «Новости» в марте 2019 года, что эхо трагедии слышно в стенах больницы до сих пор — коллегам даже спустя годы тяжело говорить о потере в лице Олега Чистякова. «Хирурга с такими возможностями, какие были у Олега Чистякова, нам заменить до сих пор некем», — сказал Коробка.

По его словам, семья Чистяковых возвращалась в Ростов после отпуска.

«Я понимал, что передышка им просто необходима — через несколько недель в семье должна была появиться малышка, но идея с дальними перелетами меня как-то с самого начала беспокоила», — сообщил он.

Замначальника департамента ЖКХ Новочеркасска Евгений Савинков также вспоминает о бывшем начальнике Сергее Безгласном только в положительном ключе. «Они в отпуск летали, юбилей свадьбы был. Отзывчивым был, грамотным руководителем... Два ребенка у них остались», — рассказывал он РИА «Новости».

В память о погибших 19 марта 2017 года перед зданием вокзала старого аэропорта был установлен четырехметровый мемориал под названием «Прерванный полет» — на нем высечены имена всех, кто летел на рухнувшем Boeing.