«Травма половых органов»: что предшествовало суициду следовательницы

Следственный комитет Краснодарского края возбудил дело о доведении до самоубийства по факту смерти 23-летней следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой. По данным ведомства, правоохранители приступили к расследованию обстоятельств трагедии и условий, которые вынудили девушку совершить суицид — также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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По предварительным данным, Клочкова могла пойти на самоубийство из-за того, что незадолго до этого ее изнасиловал собственный коллега. Об этом рассказала мать скончавшейся порталу News.ru. Она также добавила, что уже подала заявление в краевой СК по факту надругательства.

26 ноября была установлена личность мужчины, которого родственники подозревают в изнасиловании, пишет Telegram-канал Life Shot. По неподтвержденным данным, им оказался сослуживец девушки Алан П.

Как пишут СМИ, 6 октября он забронировал номер в одной из сочинских гостиниц и около трех ночи приехал туда с Клочковой. Как заявил администратор отеля, молодые люди выглядели радостными: обнимались и спокойно прошли вместе в комнату. Через некоторое время мужчина якобы спустился на первый этаж и попросил сотрудников вызвать скорую помощь – фельдшерам Клочкова сообщила, что у нее кружится голова.

После того как пара покинула гостиницу, в номер пришла уборщица — следов борьбы женщина не заметила, однако повсюду были разбросаны окровавленные полотенца. Официального подтверждения этой информации нет.

В то же время родственники девушки настаивают на надругательстве — по их словам, в больнице выяснилось, что Клочкова была девственницей до изнасилования. Мать следовательницы предоставила справку из медучреждения, где в строке жалобы указано — «обильные кровянистые выделения из влагалища», а в заключительном диагнозе — «травма половых органов», передает News.ru. Кроме того, в документе значится, что девушке понадобилось оперативное вмешательство врачей, а именно — ушивание влагалища.

«С этого момента она считала себя позором семьи. Заявление не писала, так как боялась испортить себе жизнь и не хотела, чтоб кто-то узнал об этой истории. Она была совсем ребенком в душе. Ее покалечили и довели до суицида»,

— сообщила пользователь соцсети «Вконтакте» под именем Анна Клочкова, которая представилась родной сестрой скончавшейся.

Ранее мать следовательницы рассказала, что дочь регулярно жаловалась на напряженный график работы, который не позволял ей общаться с друзьями. Более того, по словам знакомых Клочковой, она вовсе не хотела служить в полиции и называла МВД «не очень хорошим местом для работы».

«Она не стремилась на службу в органы, она этого не хотела. Гражданским людям не понять, но, когда учишься в вузе МВД, ты проходишь практику, на которой понимаешь, что это не «Улица разбитых фонарей»», — подчеркнула приятельница скончавшейся Алиса Дюгонькина в разговоре с «Газетой.Ru».

Тем не менее следовательница не могла уволиться из полиции, потому что пять лет назад она подписала контракт, согласно которому, окончив вуз, должна была отработать в органах столько же, сколько проучилась.

«Она поступила по целевому направлению — это когда студенты обращаются в территориальный орган по месту жительства и заключают с ним контракт о том, что точно будут работать в МВД пять лет. Сам вуз по окончании обучения направляет документы курсанта обратно в территориальный орган, и выпускник там работает», — рассказала сотрудница Краснодарского университета МВД РФ и майор полиции Инна Каргаполова «Газете.Ru».

Более того, если бы девушка решила написать рапорт об увольнении раньше, ей надо было бы выплатить компенсацию в размере от 600 тыс. до 1 млн рублей.

«Но таких денег у нее не было. А просить у семьи ей было стыдно – не для того она училась пять лет, чтобы через месяц службы все взять и бросить. Поэтому и ждала перевода»,

— сообщил один из однокурсников девушки сайту kp.ru.

При этом несмотря на нелюбовь к службе Клочкова очень старательно занималась в вузе, отметила ее подруга. «Она не могла подвести кого-то, сделать что-то плохое. Что ей не дай, со всем справится. Добрая, отзывчивая — жизнерадостный человек, который вообще никогда не думал о суициде. Она просто лучшая», — подчеркнула Дюгонькина в разговоре с «Газетой.Ru».

В университете также подтвердили, что за все пять лет обучения на специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» к молодой следовательнице не было никаких нареканий.

«Она Закончила с красным дипломом — очень ответственная девочка. Участвовала в научной и учебной деятельности вуза, поэтому ее имя всегда было на слуху. Коллектив ее группы очень хорошо характеризовали — самые дружные ребята. И командир у них был очень профессиональный — он долгое время служит и воспитывает курсантов», — заявила представитель учебного заведения «Газете.Ru».