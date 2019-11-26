Битва за парковку: москвичи подрались с рабочими

Жители Таганского района Москвы подрались с рабочими, приехавшими демонтировать местную народную стоянку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным агентства, утром 25 ноября на площадку, расположенную на пересечении Нижегородского переулка и Средней Калитниковской улицы, приехали рабочие — они должны были демонтировать автостоянку, которую ранее жильцы возвели самостоятельно.

«По словам рабочих, на этом месте по решению властей города планируется создать общедоступную платную стоянку. Однако местные жители заявили, что у них есть договоренность с префектурой ЦАО об организации парковки только для тех, кто проживает в окрестных домах», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщает радиостанция BFM, местные обладатели парковочных мест вложили в народную стоянку около 2 млн рублей. Отказаться от уже привычного положения дел они оказались не готовы.

«Приехали, как мы поняли, не московские строители, они были готовы к конфликту с жителями. Они приехали, начали сразу резать забор, я подошел и сказал: «Завтра у нас собрание депутатов, подождите, покажите документы». Они показали какой-то документ. Там были кроме меня другие жители, они стали их останавливать и хотели выключить их генератор», — рассказал изданию председатель координационного совета инициативных групп Таганского района Анатолий Желудков, который присутствовал на месте происшествия.

В результате между двумя сторонами завязалась драка, в ходе которой пострадали трое человек. Самого 71-летнего Желудкова госпитализировали с травмой головы и подозрением на сотрясение мозга.

Как объяснил пострадавший, обустройство парковки было изначально согласовано с местными властями — в его распоряжении есть документ от 2013 года за подписью главы дептранспорта Максима Ликсутова, в котором указано, что проект горожан одобрен.

«Это народная стоянка, межквартальная, четырех домов. Четыре дома объединились и сделали за свой счет стоянку. Там хранился раньше строительный мусор. Парковка является социальной, мы платим пожертвования, содержим охрану, в среднем здесь находятся от 70 до 80 машин», — рассказал Желудков.

Слова пенсионера подтвердил и глава муниципального собрания Таганского района Илья Свиридов. По его словам, участие в разработке проекта автостоянки принимали управа и совет муниципальных депутатов. Уведомлена была и префектура. «И вдруг сейчас власти решили, что надо эту стоянку снести. Почему, зачем, на каком основании? Просто захотелось», — заявил он.

В префектуре ЦАО с такими утверждениями не согласились — там уверены, что парковка является незаконной. Как сообщила руководитель пресс-службы префектуры Елена Седина, «это объект самостроя, самовольно возведенный забор в 2012 году — по сути, самозахват земли».

Она также подчеркнула, что решение демонтировать забор окружная комиссия по самовольному строительству приняла еще 5 октября. Основанием для этого послужило обращение Госинспекции по недвижимости о самозахвате земельного участка. Касательно документа 2013 года, на который сослался Желудков, в префектуре сообщили, что он не является подтверждением «права пользования данным земельным участком».

В результате по факту драки за автомобильную стоянку в ОВД Таганского района запустили проверку. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сдаваться местные автолюбители не намерены — по данным СМИ, сейчас они чинят оградки и готовятся к дальнейшей обороне территории.

Ранее власти уже предпринимали попытку сноса народной стоянки в Таганском районе, утверждает глава муниципального собрания. По мнению Свиридова, инициатором этих действий является один и тот же человек.

«Летом уже была попытка сноса этой стоянки, тогда приезжал чуть ли не на бульдозере замглавы управы, нам тогда удалось отстоять эту стоянку. Я подозреваю, что все-таки откуда-то оттуда ноги и растут. Сегодня заседание, мы будет голосовать за или против платных парковок на 27 улицах Таганского района», — сообщил Свиридов.

Он также уточнил, что ранее провел опрос местных жителей, согласно которому из 534 опрошенных 487 оказались против введения платных парковок.