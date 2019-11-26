«Там девочку похитили!»: подросток спас ребенка от педофила

48-летний рецидивист из Иркутска арестован по подозрению в похищении девятилетней девочки. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным следствия, инцидент произошел во вторник 23 ноября 2019 года в районе торговых складов, расположенных на улице Новаторов в Иркутске. Мужчина был в салоне автомобиля марки Toyota, когда увидел проходящую мимо несовершеннолетнюю девочку.

Он быстро вышел из машины и, применяя физическую силу, затолкал ребенка в салон. Однако крики девочки услышал 16-летний местный житель — он позвал на помощь взрослого.

Как рассказал школьник изданию «КП-Иркутск», после того как он увидел, что неизвестный силой затаскивает ребенка в машину, он подбежал к ближайшему автомобилю и закричал: «Дяденька, там, кажется, девочку похитили!».

После этого мужчина вышел и направился в сторону подозрительного авто. Заметив это, водитель, удерживавший малолетнюю в салоне, быстро пересел с заднего сиденья за руль, заблокировал двери и нажал на газ. Запаниковав, он свернул во дворы и заехал в тупик. Местные жители отправились в погоню, блокировали машину злоумышленника и спасли девятилетнюю россиянку.

«Только после этого преступник высадил дочку. Открыл окно и говорит: «Мужик, да я перепутал, думал моя сестренка». Мужчина, как позже признался, сначала растерялся и отпустил его. А когда тот уехал, понял: «Какая сестренка, мужику-то на вид лет 50!», — сообщила «КП-Иркутск» мать девочки.

В итоге злоумышленник скрылся с места происшествия на своей же машине, но оказалось, что во время погони школьник достал из рюкзака ручку с листком и записал номер его автомобиля.

«Малышка стояла у забора и плакала. Я не знал, как к ней подойти. Понимал, что меня теперь будет бояться. Подошел к ней, сразу сказал, чтобы она позвонила своей маме и передала трубку ему. Та так и сделала», — рассказал изданию «КП» водитель машины, на которой преследовали рецидивиста.

После этого он вместе с 16-летним юношей довез школьницу до дома — затем они вместе с ее родителями поехали писать заявление в полицию.

Правоохранители оперативно разослали ориентировку на преступника, и уже через несколько часов сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего». 48-летнему мужчине грозит от пяти до 12 лет колонии. В СК подчеркнули, что с 2001 года он отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Из тюрьмы житель Иркутска вышел в марте 2017 года.

Женщина, которая прожила с ним последние три года, в шоке от произошедшего. Они познакомились по переписке, когда тот еще был за решеткой. Иркутянка часто навещала заключенного в колонии.

«Сразу хочу сказать, я не собираюсь его защищать. В соцсетях пишут, что якобы я наняла ему адвоката. Это полное вранье! Я сама готова была разорвать его на части, как только узнала. Но мне не дали. Теперь знать его не хочу!» — заявила бывшая сожительница арестованного.

Она отметила, что после выхода мужчины из колонии пара начала жить вместе — он подрабатывал, делая ремонты в квартирах. «Я познакомила его со своими подругами, мы часто отдыхали в общих компаниях, в которых также были дети. Ничего подозрительного за ним никто не замечал. Недавно я взяла на себя кредит, купила машину и записала ее на него. Зачем? Да просто доверяла. Кстати, в этот автомобиль он и пытался затащить девочку. Теперь на машину смотреть не могу, буду продавать», — поделилась женщина.

Между тем известно, что жители Иркутска, которые смогли остановить рецидивиста и спасти девочку, были награждены почетными грамотами МВД Иркутской области. Полицейские отдельно навестят подростка в его школе. «Я ничего геройского не совершил. Считаю, что вся заслуга здесь мальчика, который не прошел мимо и сообщил мне о маньяке» — рассказал награжденный иркутянин.