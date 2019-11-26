Квартиры на ночь: московский майор попался на крышевании

В Москве сотрудники ФСБ совместно со следователями московского главка СКР задержали бывшего замначальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко. Его подозревают в превышении должностных полномочий и проверяют на причастность к преступлениям, связанным с недвижимостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Против экс-полицейского уже возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания мужчины и подчеркнули, что «сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам». Увольнение произошло в начале этого года. По данным агентства «Москва», Дейниченко пытался оспорить результаты служебной проверки и наложение дисциплинарных взысканий, которые привели к увольнению, однако безрезультатно.

В рамках расследования правоохранители помимо Дейниченко допрашивают еще несколько бывших и нынешних сотрудников полиции.

Задержанного подозревают в пособничестве предпринимателю Рафаэлю Хамидуллину, который был арестован в августе этого года Пресненским районным судом. Следствие обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Правоохранители обратили внимание на предпринимателя, когда заметили, что на него оформлено около 60 квартир в центре столицы — причем экс-владельцы 25 из них числились пропавшими без вести. Хамидуллин сдавал большинство из этих жилплощадей по схеме «квартира на ночь» или переделывал их под сауны. Еще часть квартир была оформлена на его «аффилированных с ним лиц», которые сейчас находятся в розыске. В рамках расследования следователи проверяют чистоту сделок при покупке жилья предпринимателем.

Проект Baza со ссылкой на источники сообщает, что предприниматель согласился дать признательные показания. Он рассказал, что осуществлял мошенническую схему при помощи полицейских. Именно он указал на экс-замглавы УГРО из Пресни Руслана Дейниченко, который «крышевал» его.

Кроме того, по данным проекта, по делу о квартирном мошенничестве в Москве допрошен врио главы ЛО МВД России на водном транспорте полковник Андрей Толкач. Ранее он возглавлял ОМВД России по Пресненскому району и был начальником Дейниченко. Сейчас Толкач проходит по делу как свидетель.

Между тем Следственный комитет расследует еще одно дело о мошенничестве с недвижимостью, в котором замешан представитель власти — мэр города Чехова Марина Кононова. Она была задержана 22 ноября, ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения — часть 4 статьи 159 УК РФ. Женщине грозит до 10 лет колонии.

Как сообщила журналистам представитель подмосковного управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий, Кононова уже признала свою вину и дала показания. В рамках уголовного дела сотрудники СК и ФСБ провели в доме у чиновницы обыск.

Дело возбуждено по материалам ФСБ и подмосковной полиции. Как считает следствие, Кононова незаконно изъяла из муниципальной собственности здание общей площадью 330 кв м.

Его кадастровая стоимость превышает 7,3 млн рублей. Следователи установили, что в результате аферы здание перешло в собственность к родственникам Кононовой. Своими действиями она нанесла администрации Чехова ущерб в особо крупном размере.

СМИ сообщали, что речь может идти о незаконной сделке по продаже торгового центра. Кононова якобы передала принадлежащее городскому округу здание в аренду своему родственнику. Тот в свою очередь сдал недвижимость в субаренду, а потом она была выкуплена. При этом деньги в бюджет Чехова так и не поступили, а платежные документы чиновница подделала.

25 ноября Бабушкинский суд Москвы отправил 55-летнюю обвиняемую под домашний арест до 29 декабря. Ей запрещено покидать пределы дома, находящегося в деревне Большое Петровское, а также поддерживать связь с фигурантами уголовного дела и пользоваться интернетом. Следователи также проверяют ее на причастность к другим аналогичным преступлениям.