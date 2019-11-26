«Не стремилась в МВД»: как страдала убившая себя следовательница

23-летняя следователь отдела полиции Хостинского района города Сочи Мария Клочкова, покончившая с собой в служебном кабинете, была вынуждена работать в МВД РФ еще пять лет. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Краснодарском университете МВД РФ.

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Как пояснила сотрудница вуза и майор полиции Инна Каргаполова, пять лет назад девушка поступила в учреждение по целевому направлению на специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности».

«Целевое обучение — это когда студенты обращаются в территориальный орган по месту жительства и заключают с ним контракт о том, что точно будут работать в МВД пять лет. Сам вуз по окончании обучения направляет документы курсанта обратно в территориальный орган, и выпускник там работает», — рассказала представитель вуза.

При этом Каргаполова подчеркнула, что во время обучения к Клочковой никогда не было никаких нареканий. Она регулярно участвовала в научной и учебной деятельности вуза, из-за чего ее имя было у всех на слуху. «Закончила с красным дипломом — очень ответственная девочка. У нас в университете она точно не сталкивалась с унижениями, потому что коллектив ее группы очень хорошо характеризовали — это самые дружные ребята. И командир у них был очень профессиональный — он долгое время служит и воспитывает курсантов», — сообщили в университете.

Подруга 23-летней следовательницы Алиса Дюгонькина отметила, что Клочкова всегда стремилась выполнять задачи на отлично — она была очень отзывчивой и регулярно помогала родственникам и приятелям. «Она не могла подвести кого-то, сделать что-то плохое. Что ей не дай, со всем справится. Добрая, отзывчивая — жизнерадостный человек, который вообще никогда не думал о суициде. Она просто лучшая», — сообщила собеседница «Газеты.Ru».

Между тем, по ее словам, Клочкова называла полицию «не очень хорошим местом для работы».

«Она не стремилась на службу в органы, она этого не хотела. Гражданским людям не понять, но, когда учишься в вузе МВД, ты проходишь практику, на которой понимаешь, что это не «Улица разбитых фонарей». А ведь впереди еще пять лет службы»,

— заключила приятельница Клочковой.

Отметим, что 26 ноября сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России прибыли в Сочи для оказания помощи в проверке отдела полиции Хостинского района УВД. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Специалисты дадут оценку организации морально-психологического обеспечения деятельности подразделения. «По результатам служебной проверки виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — заключила сотрудник МВД.

По предварительным данным, девушка могла покончить с собой из-за того, что ее изнасиловал коллега. Об этом в соцсети «Вконтакте» рассказала пользователь по имени Анна Клочкова, которая представилась родной сестрой скончавшейся.

Девушка заявила, что следовательницу довел до суицида инцидент, произошедший незадолго до трагедии — 6 октября над ней якобы надругался сослуживец. После этого Клочкова самостоятельно вызвала скорую помощь, из-за того, что стала терять сознание и истекать кровью. В ходе осмотра выяснилось, что до надругательства она была девственницей. Копия справки, в которой указан диагноз «маточное и влагалищное кровотечение, возникшее после дефлорации девственной плевы», оказалась в распоряжении Telegram-канала Life Shot.

«С этого момента она считала себя позором семьи. Заявление не писала, так как боялась испортить себе жизнь и не хотела, чтоб кто-то узнал об этой истории. Она была совсем ребенком в душе. Ее покалечили и довели до суицида»,

— подчеркнула Анна.

Она добавила, что начальник отдела знал о случившемся и пообещал 23-летней следователю помочь с переводом в подразделение, расположенное в родном городе Клочковой. Мать погибшей также отмечала регулярные жалобы дочери на тяжелый график работы, передавал Telegram-канал Life shot. По словам родственницы, за несколько дней до самоубийства девушка заявила, что проводит все время на работе, из-за чего не может встретиться с друзьями.

Отметим, что в отдел Хостинского района Клочкова поступила только в августе 2019 года — уже 23 ноября ее тело обнаружили в служебном кабинете.