В панике прыгали в окно: мощнейшее землетрясение в Албании

Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании, количество погибших возросло до шести, об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. По данным издания, пострадавшими числятся 325 человек. Ранее агентство Associated Press писало о 150 пострадавших.

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Представитель Минобороны рассказал журналистам, что один из жителей округа Курбин поддался панике во время подземных толчков и выпрыгнул из окна. От полученных травм он скончался. Три человека погибли на западе Албании. Причины смерти еще двух людей остаются неизвестными, отмечает CNN.

Местное издание Faktor передает, что пожилая женщина погибла при обрушении жилого здания. Ее тело уже извлечено из-под обломков. При этом спасателям удалось спасти ее внука.

Землетрясения произошло в Албании в ночь на 26 ноября. Первый мощный толчок произошел в 3:54 по местному времени (5:54 мск).

Эпицентр находился всего в 30 км к западу от столицы Тираны — в портовом городе Дуррес. По данным геологической службы США (USGS), магнитуда толчков составила 6,4. В столице также ощущались сильные подземные колебания. Кроме того, толчки почувствовали и жители других стран: Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Греции, Хорватии и юга Италии. Сейсмологи отмечают, что за землетрясением последовала серия афтершоков магнитудой выше 5.

Как отмечает местный портал Exit, это самые мощные подземные толчки за последние несколько десятков лет. Магнитуда прошлого сильного землетрясения в сентябре этого года составила 5,8.

В стране повреждены дороги, в нескольких городах обрушились жилые здания, в том числе в Тиране и городе Кавая. Под обломками могут находиться люди, однако их точное количество неизвестно. На месте работают спасатели.

Из соображений безопасности власти Албании 26 ноября отменили занятия в образовательных учреждениях в трех городах республики, включая Тирану, Дуррес и Лежу. Об этом сообщила министр образования, спорта и молодежи Беза Шахини.

По предварительным данным, россияне не пострадали при землетрясении. «В Посольство России информация о пострадавших российских гражданах не поступала», – говорится в заявлении российского диппредставительства в фейсбуке. Сотрудники посольства также не пострадали.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что в настоящий момент в Албании нет российских организованных туристов. Как пояснила директор организации Майя Ломидзе, это направление не пользуется популярностью с окончанием пляжного сезона. При этом она не исключила, что на территории страны находятся самостоятельные или деловые туристы из России, однако о них пока ничего не известно.

В последний раз мощное землетрясение в Албании произошло 21 сентября. Тогда пострадали не менее 132 человек, были полностью разрушены 35 зданий, 420 оказались частично повреждены.

Эпицентр находился в северной части города Дуррес, там было зафиксировано двойное землетрясение магнитудой 5,8 и 5,3. После этого произошло три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1. В результате колебаний земной поверхности пострадали даже некоторые населенные пункты в Северной Македонии. Отголоски подземных толчков ощутили и жители греческого острова Корфу, который находится в 218 км от Дурреса.

В ходе прошлого землетрясения в Тиране частично разрушилась кирпичная кладка одного из зданий университета, раздавив припаркованные рядом автомобили. Многие поселения в стране оказались без электричества и мобильной связи.

«Это было очень сильное землетрясение. В моей мастерской падали инструменты, и я пытался их поймать. Я чувствовал себя как на лодке. Многие люди ранены. Я слышал, что один человек, например, сломал ногу», – рассказал местным журналистам один из очевидцев.

После того как толчки закончились, инженеры приступили к исследованию домов, чтобы выявить трещины и опасные повреждения. Министр обороны Албании Ольта Джачка тогда заявила, что это самое сильное землетрясение за последние 30 лет. Однако подземные толчки 26 ноября оказались еще мощнее.