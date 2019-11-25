«Ее довели»: убившую себя следовательницу насиловал коллега

23-летняя следователь из Хостинского отдела полиции в Сочи могла покончить с собой из-за того, что ее изнасиловал коллега. Об этом написала в соцсетях пользователь с ником Анна Клочкова, которая представилась родной сестрой погибшей.

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«Моя сестра не псих, она не больная на голову. Ее довели до суицида», — заявила Анна.

Она рассказала, что Марию изнасиловал коллега, с которым она служила в одном отделе. После этого 6 октября девушку госпитализировали с кровотечением. В больнице стало известно, что до преступления пациентка была девственницей.

В медицинской справке значится, что она сама вызвала медиков после того, как сначала потеряла сознание, а потом начала истекать кровью.

Медики подтвердили, что это произошло в результате первого полового акта, написав диагноз «маточное и влагалищное кровотечение, возникшее после дефлорации девственной плевы». Фотографию справки с соответствующим диагнозом опубликовал Telegram-канал Life Shot. В документе указаны фамилия и имя пострадавшей, а также дата госпитализации, о которой говорит Клочкова.

Родственница добавила, что Мария не писала заявление об изнасиловании в правоохранительные органы, поскольку «боялась испортить себе жизнь». При этом о преступлении якобы знал начальник отдела и обещал помочь девушке с переводом в другой отдел в родном городе Апшеронске.

После произошедшего Мария стала считать себя «позором семьи, а не жертвой урода». Кроме этого, она терпела унижения от коллег, а также страдала от чрезмерной нагрузки на работе. По словам Анны, девушка приходила домой лишь для того, чтобы поспать не больше пяти часов в день.

«Она была совсем ребенком в душе», – написала Клочкова.

Это сообщение она оставила после того, как в одном из пабликов во «Вконтакте» в комментариях под постом с новостью о суициде Марии стали появляться негативные комментарии о погибшей. В частности, пользователи предположили, что Мария была психически нездорова. Ее сестра подчеркнула, что та была «прекрасным ответственным человеком» и раньше не имела психологических проблем.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю уже сообщили, что проверят информацию о возможном преступлении в отношении погибшей. «Появившаяся в СМИ информация о возможных причинах суицида будет объективно и всесторонне проверена», — пояснили в ведомстве.

О том, что девушке было крайне трудно работать в полиции, ранее рассказала и ее мать. По словам женщины, за несколько дней до самоубийства Мария жаловалась, что все время проводит на работе и из-за этого не может завести друзей.

Тело лейтенанта полиции Марии Клочковой было обнаружено в отделе полиции Хостинского района УВД по Сочи 23 ноября. Девушка совершила самоубийство.

По словам коллег, они услышали хлопок из ее кабинета практически сразу после того, как она получила табельное оружие и заступила на дежурство.

Погибшая служила в полиции совсем недолго — только три месяца назад она окончила институт МВД. В отделе Хостинского района она начала работать в августе и сразу же познакомилась со многими следователями. Однако впоследствии девушку все чаще стали видеть одну. Telegram-канал «Омбудсмен полиции» передает, что она часто брала только ночные дежурства и вела себя очень замкнуто. Такие перемены могли произойти из-за конфликта с сослуживцами.

Родион Семков, который учился с Клочковой в Кубанском технологическом университете, рассказал «Газете.Ru», что девушка отличалась очень мягким и неконфликтным характером.

«Я всегда знал ее как хорошего и отзывчивого человека. По крайней мере, было так, когда она училась в вузе. Она была очень добрая и общительная. Очень жаль Машу», – сказал он.

Бывшая одноклассница погибшей Евгения Солонина в разговоре с «Газетой.Ru» также подчеркнула, что никогда не слышала, чтобы Мария с кем-то ругалась: «Когда мы учились с ней в одном классе, она была хорошая, жизнерадостная и тихая».

Следственный комитет изучает обстоятельства смерти девушки в рамках доследственной проверки. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Служебную проверку по факту гибели сотрудницы запустили и в главном управлении МВД по Краснодарскому краю, сообщали «Газете.Ru» в ведомстве.