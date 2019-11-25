Атмосферная впадина: синоптики дали прогноз на неделю

Атмосферное давление в европейской части России сильно понизится во второй половине этой недели, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

«Это будет напоминать атмосферную впадину», — отметила она.

В середине недели атмосферное давление вернется к среднеклиматическим значениям — 748 мм рт. ст., а 29 ноября и вовсе упадет на 15 пунктов ниже нормы — до 732 мм рт. ст.

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Температуру обещают «неустойчивую», но «довольно холодную». В Москве она будет в пределах -5...-3°С, а в Подмосковье – -7°С до -2°С. Осадков не ожидается.

В конце недели Гидрометцентр также прогнозирует небольшой снег, о ранее упомянутом СМИ «ледяном дожде» ни слова не сообщается.

Накануне ведущий научный сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в грядущий четверг Москву и Подмосковье может накрыть ледяной дождь, дороги и тротуары могут покрыться плотной коркой льда. Такой дождь способен вызвать теплый атмосферный фронт, наступающий на столичный регион с Черного моря. «Это очень влажный, насыщенный водяным паром и черноморским теплом воздух. Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь», — заявил синоптик.

Вероятность ледяного дождя «очень велика», подчеркнул он. Причем даже в отдельных районах подобное погодное явление может представлять большую опасность.

Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в середине следующей недели ожидается облачная погода, а к концу недели выпадет мокрый снег.

Приход климатической зимы особо заденет автомобилистов. Ранее в ГИБДД обратились к водителям с просьбой внимательно следить за прогнозом погоды и в случае гололедицы на этой неделе выезжать на работу раньше, поскольку в такую погоду пробки на дорогах становятся серьезнее. К тому же, отметили в госавтоинспекции, пришла пора менять резину на зимнюю.

При этом в московском ЦОДД отметили, что сейчас в шиномонтажах могут образовываться очереди из автовладельцев, намеренных «переобуть» машины по сезону. Гаишники также обратились к мотоциклистам с просьбой закрыть сезон до прихода весны. Риски попадания в аварию в зимний сезон увеличиваются, поэтому необходимо проявлять бдительность.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что жителям европейской части России стоит приготовиться к постоянной смене теплых и холодных температур на протяжении всего ноября — столь переменчивая погода характерна для межсезонья. В целом, за всю историю наблюдений, именно 2019 год может стать самым теплым в России. Он «состязается» в этом с 2016 годом.

Между тем понедельник обещали холодный — переменная облачность без осадков и до -6°С ожидаются в Москве и Подмосковье 25 ноября.

В столичном регионе температура держится в диапазоне -8...-4°С. Ветра нет, давление составляет 760 мм рт. ст. Влажность воздуха достигает 68%. Лед на реках и водоемах по-прежнему не встал — вода все еще «теплая», +3°С. Купаться, впрочем, нельзя — длительное нахождение в воде грозит неподготовленному организму переохлаждением.

Ранее синоптики предупредили, что в регионе установилась погода спастического типа, которая отмечается высоким давлением. Она характерна для конца осеннего периода и может быть нагрузкой для организма метеочувствительных людей.

Метеорологи рекомендовали соблюдать «охранительный режим»: не перегружать организм физически и эмоционально.

При этом главный кардиолог Москвы Елена Васильева заявила, что метеочувствительность не имеет научных доказательств. Связь самочувствия с погодными изменениями отмечают в основном люди, имеющие проблемы в кардиологии или с сосудами.

«Да и среди них таких не более двадцати процентов», — подчеркнула врач-специалист.

Она также отметила, что небольшие колебания давления в течение дня обычно являются нормальными. Однако, по ее словам, при повышении артериального давления утром в покое следует обратиться к врачу.