«Любимая принцесска»: за что молодой любовник убил петербурженку

В Санкт-Петербурге 20-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве 37-летней возлюбленной. Об этом сообщили в городском управлении Следственного комитета.

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По информации ведомства, трагедия произошла в ночь на 23 ноября. Пара проводила время в квартире женщины, однако между ними вспыхнул конфликт. После этого юноша нанес возлюбленной несколько ударов ножом в область груди, после чего скрылся с места происшествия на ее автомобиле.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Молодого человека арестовали на два месяца. Если вина предполагаемого злоумышленника будет доказана, ему грозит от шести лет до пожизненного лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем, как удалось выяснить сайту kp.ru, тело убитой сожительницы с множественными ножевыми ранениями было найдено в квартире дома №42, расположенного на улице Коммуны.

По горячим следам сотрудники правоохранительных органов выяснили, что у погибшей был 20-летний возлюбленный. В жилище не было ни его, ни его вещей. При этом исчез автомобиль жертвы Mitsubishi Lancer, который имел отличительную аэрографию — на капоте и боках были изображены различные рок-группы.

Спустя время транспортное средство женщины заметили в Приозерске — по следу подозреваемого следователи выяснили, что он двигается в направлении своего фактического места жительства — в Карелию.

«Сотрудники угрозыска на личном «Ауди» одного из полицейских направились по следу подозреваемого. На 161 километре трассы «Сортавала», уже на территории Карелии, был замечен разыскиваемый автомобиль. Пытавшийся скрыться водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с «Фольксвагеном Тигуан» и «Ауди», где находились оперативники», — сообщили kp.ru в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Молодого человека задержали. В ходе допроса он рассказал, что в день трагедии, когда они с возлюбленной находились в ее автомобиле, между ними началась ссора — женщина в грубой форме оскорбляла юношу. После этого, разозлившись, он зарезал петербуженку. Испугавшись содеянного, он отвез тело в квартиру и попытался скрыться на автомобиле женщины.

По данным kp.ru, отношения пары начались летом 2017 года после фестиваля — на тот момент молодому человеку только исполнилось 18 лет. У женщины при этом есть несовершеннолетняя дочь, с которой, судя по фото в соцсетях, юноша общался как старший брат. Они вместе ездили на отдых и проводили выходные.

Когда в прошлом году предполагаемого злоумышленника забрали в армию, 37-летняя петербуженка активно сообщала на своей странице в соцсети о своих чувствах. «Безумно люблю тебя! Служи и знай, что дома ждет твоя любимая принцесска», — делилась женщина.

Еще одна трагедия летом произошла в Липецке. Там 20 июля 2019 года в квартире жилого дома на улице Союзной нашли тело 66-летней пенсионерки с множеством ножевых ранений. По данным регионального Следкома, убийство произошло 19 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в преступлении 36-летнего липчанина, который был сожителем погибшей.

Уроженец Читинской области стал жить с пожилой женщиной два года назад, писал порталу GOROD48. За время их отношений пенсионерка полностью содержала своего возлюбленного — так как пенсии было недостаточно, женщина устроилась уборщицей сразу в несколько учреждений. При этом мужчина иногда подрабатывал грузчиком на рынке.

За несколько месяцев до трагедии он украл ювелирные украшения своей пассии и сдал их в ломбард. По настоянию родственников потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы о краже — было возбуждено уголовное дело, однако отношения пары продолжились.

По данным местных СМИ, между влюбленными произошла ссора, в результате которой он зарезал пенсионерку. Затем, чтобы скрыть следы убийства, мужчина убрал за собой: вымыл полы, забрал орудие преступления, закрыл на ключ входную дверь.

Однако через сутки после того, как дочь не смогла дозвониться до родительницы, она попросила соседей, у которых был запасной комплект ключей от ее жилья, открыть двери квартиры и проверить. Вскрыв жилище, соседи обнаружили труп женщины.

Известно, что после ареста подозреваемый в убийстве заявил, что не совершал преступления — он сообщил правоохранителям, что на расправу пошел их общий знакомый. После тщательной проверки причастность мужчины доказана не была. Между тем детектор лжи показал, что 36-летний мужчина лжет. Против него вскоре возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Сейчас он находится в СИЗО. Расследование продолжается.