«Главный русист планеты»: умерла президент СПбГУ

Единственная женщина-ректор за всю 270-летнюю историю Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 83 лет. Об этом РИА «Новости» сообщил президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Сама Вербицкая занимала этот пост с 2013 по 2018 год.

«Сегодня ушла из жизни. Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы», — сказал он.

Информацию о смерти Вербицкой агентству также подтвердили в СПбГУ.

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Людмила Вербицкая родилась в Ленинграде 17 июня 1936 года. В 1958 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности «Русский язык и литература». Впоследствии она защитила кандидатскую и докторскую диссертации. Вся ее профессиональная деятельность связана с Университетом, в котором она прошла путь от лаборанта и младшего научного сотрудника до ректора.

Вербицкая стала исполняющей обязанности ректора в мае 1993, уже в апреле она 1994 года официально заняла эту должность и потом переизбиралась на нее трижды. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она заняла пост президента Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года стала деканом филологического факультета, а уже в 2011 году — почетным профессором СПбГУ.

Сама Вербицкая не раз заявляла, что буквально выросла в Университете и за долгие годы успела разобраться в том, что делается на всех его факультетах.

«Многому научилась в жизни сама. Я знаю, как построить дом, мы с мужем когда-то вдвоем это сделали. Поэтому обмануть меня на университетской стройке довольно трудно, — рассказывала она в интервью в 2005 году. — Потом, наверное, генетика какую-то роль играет. Отец мой был достаточно крупным партийным работником, для него дело было превыше всего.

Но главное в жизни – жесткое самоограничение и порядок в делах, чтобы успевать все. Хотя, все равно всего не успеешь».

Помимо университетской деятельности в 1995 году Вербицкая также была избрана действительным членом Российской академии образования (РАО) и членом президиума Северо-Западного отделения РАО. Она также являлась почетным доктором ряда российских и зарубежных университетов, среди которых Болонский университет, Нью-Йоркский университет, Университет Сока (Япония), университеты Кемьон и Сукмен (Корея) и многие другие.

В 1999 году ее избрали президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы, спустя еще четыре года она стала руководить Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы. На счету Вербицкой более 350 научных работ в области русского языка и языкознания.

Заслуги талантливого педагога отмечены многочисленными наградами. Среди прочего, Международный астрономический союз (МАС) от 24 января 2000 года присвоил малой планете №7451 имя «Вербицкая». Решением Законодательного собрания Санкт-Петербурга 24 мая 2006 года Людмиле Алексеевне Вербицкой присвоено звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Согласно указу, который был подписан Владимиром Путиным 24 октября 2016 года, Вербицкая также стала лауреатом премии президента России — награда была присуждена ей за вклад в укрепление единства российской нации.

«Рассмотрев предложение Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, постановляю: присудить премию Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2018 года и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации», — было указано в документе.