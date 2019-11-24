«Очень хотела туда»: как погибла следователь из Сочи

23-летняя следовательница Хостинского отдела полиции в Сочи Мария Клочкова жаловалась матери на тяжелый график работы за несколько дней до самоубийства. Об этом сообщает Telegram-канал Life shot.

По словам родственницы, Мария признавалась ей, что все время проводит на работе. Из-за этого у девушки возникали проблемы с социальной жизнью – она не могла завести друзей.

При этом подруга Клочковой, ранее учившаяся с ней в одном университете, заявила журналистам, что девушка давно мечтала перевестись в Сочи из родного Апшеронска и очень радовалась достижению этой цели.

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«Она очень умная, отзывчивая, жизнерадостная, не зацикливалась на каких-либо проблемах, всегда шла только вперед. Сама из Апшеронска, но смогла перевестись работать в Сочи, очень хотела туда и была этому рада. Даже если ей не нравилась работа, если ей было тяжело, думаю, она могла бы перевестись или даже просто уволиться», — подчеркнулась девушка, ее слова цитирует Life shot.

В ближайшее время родственники Клочковой отправятся в Сочи, чтобы забрать ее тело и похоронить в Апшеронске. Изучением обстоятельств смерти девушки в рамках доследственной проверки занимаются сотрудники Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщают «Кубанские новости».

Свою служебную проверку по факту смерти сотрудницы запустили и в главном управлении МВД по Краснодарскому краю, сообщали «Газете.Ru» в ведомстве.

По предварительным данным СМИ, тело девушки было обнаружено в отделе полиции Хостинского района УВД по Сочи 23 ноября. Одна из версий произошедшего — суицид.

Мария Клочкова окончила институт МВД три месяца назад. В августе 2019 года она поступила на работу в отдел Хостинского района, где сразу же познакомилась со многими следователями. Однако продолжительно общения у них не получилось – впоследствии девушку все чаще стали видеть одну. По информации Telegram-канала «Омбудсмен полиции», она часто брала только ночные дежурства и вела себя очень замкнуто. Такие перемены могли произойти из-за конфликта с сослуживцами.

При этом, по словам Родиона Семкова, учившегося с Клочковой в Кубанском технологическом университете, у девушки был очень мягкий и неконфликтный характер. «Я всегда знал ее как хорошего и отзывчивого человека. По крайней мере, было так, когда она училась в вузе. Она была очень добрая и общительная. Очень жаль Машу», — сообщил он «Газете.Ru».

Бывшая одноклассница погибшей Евгения Солонина в разговоре с «Газетой.Ru» также подчеркнула, что никогда не слышала, чтобы Мария с кем-то ругалась: «Когда мы учились с ней в одном классе, она была хорошая, жизнерадостная и тихая».

Ранее, 28 октября текущего года, еще одно странное самоубийство совершила 27-летний преподаватель и аспирантка Уральского юридического института МВД Ольга Пестова. Тело девушки обнаружил в квартире ее сожитель, передавал телеканал «Екатеринбург в эфире» со ссылкой на источник правоохранительных органах.

По предварительным данным, рядом с погибшей также лежала предсмертная записка: в ней девушка якобы сообщила о давлении со стороны одного из заместителей начальника института.

«Проводится проверка в отношении заместителя начальника института, на которого жаловалась погибшая, обвиняла его в сильном давлении», — заявлял источник в силовых структурах изданию Ura.ru. По факту случившегося доследственную проверку запустил также региональный Следственный комитет.

Пестова приехала учиться в Екатеринбург из Челябинской области. Девушка воспитывала несовершеннолетнего сына и параллельно занималась в институте научным руководством. По словам ее матери, Ольга должна была в ближайшее время защищать свою диссертацию, которую писала на протяжении двух лет.

«Планировала дальше строить карьеру в вузе. Мы две недели назад с отцом приезжали, покупали ей квартиру, она нам показывала, где работает, говорила, как ей там нравится», — сообщила женщина порталу 72.ru. Она также подчеркнула, что не верит в версию суицида, так как дочь была очень привязана к сыну и супругу, в связи с чем не могла оставить их.

В то же время, как сообщил источник в правоохранительных органах портала Ura.ru, сразу после смерти девушки поступила команда искать какой-либо компромат на нее.

«Ольга у нас была на хорошем счету, отличница и умница. А теперь сверху поступила команда искать на нее компромат. Любой. Пусть это будут проблемы с ее психикой, пусть личные проблемы, пусть что угодно, лишь бы тень не падала на институт», — рассказал мужчина.