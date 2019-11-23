«Живучая сучка»: как сибиряк резал возлюбленную в лесу

Силовики задержали 31-летнего жителя Железногорска-Илимского Максима Климова, который бил ножом 29-летнюю бывшую возлюбленную Татьяну Боркину и бросил ее умирать в лесу. Об этом «Газете.Ru» сообщила представитель Следственного комитета по Иркутской Карина Головачева.

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«Буквально час назад ему было предъявлено обвинение по статье части 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Дело было передано из полиции в результате заявлений, поданных потерпевшей», — сообщила старший помощник руководителя СК.

Как рассказала сама Боркина, избиения со стороны возлюбленного начались не с первого года отношений, передает сайт kp.ru. Молодые люди познакомились в 2016 году в гостях у матери Климова, которая работала вместе с пострадавшей в ФГУП «Охрана» Росгвардии. «Сначала все складывалось хорошо, он заботился обо мне, нам всегда было, о чем поговорить. Стали жить в квартире, которую мне купили родители, вместе воспитывали моего 6-летнего сына», — рассказала женщина.

Ее знакомые уже тогда просили Боркину обратить внимание на то, что бывшая супруга Климова уехала от него в другой город, однако пострадавшая не думала, что возлюбленный способен на агрессию.

Уже через год мужчина стал устраивать конфликты, а впоследствии и избивать свою девушку. «Бросался на меня с бешенством в глазах, очень страшно было. Из-за чего? Ревновал. Злился, что я защищаю от него своего сына – он стал грубить мальчику»,

— сообщила Боркина сайту kp.ru.

Последующие два года пара постоянно расставалась и вновь сходилась – женщина принимала Климова обратно, потому что, по ее словам, он вымаливал у нее прощение и обещал больше не поднимать руку. Только в 2019 году молодая мать заявила об окончательном разрыве.

Тогда мужчина стал терроризировать Боркину: он проникал в ее квартиру, вскрывая замки или залезая через балкон, выслеживал бывшую возлюбленную на улице, после чего бил ее по лицу.

«Бывали периоды, что я каждые полторы недели приходила на работу в синяках. Он сказал, что убьет меня, если брошу его окончательно: «Моя – значит, моя. А нет – вон кладбище». Советовал уехать в другой город, как и его прошлая жена, которую он тоже бил. Кстати, ее спасло только то, что у них есть общий ребенок», — отметила женщина.

Из-за постоянных преследований родители стали провожать Боркину до дома. Впоследствии она решила вовсе переехать к родственникам, однако, узнав об этом, Климов разозлился еще больше.

«Подкараулил, стал избивать, неожиданно потребовал взять для него кредит на машину. Я знала, что отдавать заем ему нечем. По профессии он сварщик, но подолгу не работает — то начальника изобьет, то пьяным придет. Раньше жил, можно сказать, за мой счет, а если и получал зарплату, то пропивал», — сообщила женщина сайту kp.ru.

В итоге она отказала бывшему возлюбленному в займе, после чего он взломал ее квартиру и поменял замок – Боркина вновь написала на него заявление в полицию. Уже через несколько дней, 9 ноября, женщина шла по центральной дороге города – внезапно около нее остановился Климов на своем автомобиле и угрозами вынудил ее сесть в машину.

После этого мужчина заставил пострадавшую пойти вглубь леса и стал избивать там бейсбольной битой по голове и ногами. «Потом он сходил в машину, взял ножик, велел ложиться на землю. Я сказала, что виновата и была не права, но он заявил: «Нет, от любви до ненависти — один шаг. Или я тебя сейчас добиваю битой, или я тебя бью ножом», — вспомнила Боркина.

Женщина послушно легла на землю, и злоумышленник воткнул нож ей в грудь. «Он вкрутил его, но, когда увидел, что я еще в сознании, заявил: «Какая ты живучая сучка» и нанес еще два удара», — рассказала пострадавшая.

После третьего удара женщина начала терять сознание – подумав, что она умерла, бывший возлюбленный скрылся с места преступления. По словам Боркиной, она еще 15 минут пролежала без сознания, после чего очнулась и проползла 300 метров до дороги – там ее подобрал водитель и отвез в больницу.

В медучреждении после проведенных хирургических вмешательств женщина и ее адвокат записала видео, которое впоследствии было опубликовано на странице у блогера Ольги Киприяновны. На нем Боркина рассказала, что после произошедшего бывший возлюбленный стал угрожать ее матери, заявляя, что она «следующая». Юрист добавила, что Климов также пытался проникнуть в палату к женщине, однако медперсонал его не пускал.