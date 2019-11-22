Убили «воров в законе»: в центре Сухума произошла стрельба

В пятницу, 22 ноября, около трех часов дня на набережной Махаджиров в центре Сухума трое неизвестных в масках подъехали на автомобиле к ресторану «Сан-Ремо» и открыли стрельбу из автоматов. В результате погибли два человека, еще четверо были госпитализированы с ранениями в Городскую клиническую больницу.

Реклама

По информации республиканского МВД, двое погибших — Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Полиция объявила план «Перехват», но нападавших поймать не удалось. Силовики обнаружили только их сгоревший автомобиль в районе железнодорожного депо в абхазской столице, передает агентство «Спутник».

Территорию вокруг ресторана правоохранители оцепили. На место стрельбы прибыл министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба. На фото с места ЧП видно, что пулями прошило несколько стоящих рядом с рестораном автомобилей.

Одна из пострадавших – обслуживавшая посетителей на открытой веранде официантка ресторана Доминика Акиртава после госпитализации была переведена из Сухумской горбольницы № 2 в Республиканскую больницу. Девушка помещена в реанимацию нейрохирургии ЦРБ в крайне тяжелом состоянии.

В связи с этим ЧП президент Абхазии Рауль Хаджимба созвал экстренное заседание республиканского Совета безопасности. Гарри Аршба доложил главе государства о принятых мерах.

«К данному моменту весь личный состав МВД поднят по тревоге, все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности»,

— подчеркнул глава МВД.

По заданию Хаджимбы к расследованию трагедии привлечены все без исключения правоохранительные органы республики. Первейшая задача для силовиков – не дать преступникам покинуть территорию республики.

По данным агентства «Прайм Крайм», убитый Астамур Шамба являлся криминальным авторитетом, так называемым вором в законе, известным, как Астик Гудаутский. Он родился в 1981 году в Гудауте. Был коронован в 2013 году.

Второй погибший – Алхас Авидзба (Хасик) — также носит неофициальный титул вора в законе. Он ровесник Шамбы. Оба не раз задерживались правоохранительными органами.

Ранение получил еще один мужчина, сидевший с ними за одним столиком.

Астик и Хасик являлись крестниками и ближайшими сподвижниками негласного руководителя абхазского криминала, 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы, известного в своих кругах как Пыза.

«За свою шестилетнюю воровскую карьеру, руководствуясь указаниями Пызы, погибшие коснулись чести нескольких своих собратьев, в том числе Алхаза Гудаутского и Тенгуляша, относящихся к клану Джангвеладзе, а также Ники Гагринского, причисляемого к клану Гули. Последними, кого погибшие оставили вне воровской семьи, считаются сухумские «законники» Темур Гвасалия (Маколя) и Темур Ахуба (Динрид)», — приводит агентство мотивы произошедшего убийства.

Неделю назад работники рынка в якутском поселке Айхал устроили перестрелку, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщала пресс-служба регионального Минздрава.

Как отмечалось, скончался 32-летний мужчина. Двое пострадавших были госпитализированы, их состояние здоровья оценивалось как средней тяжести. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

В начале нынешнего месяца в интернет впервые попали кадры начала конфликта у ресторана Elements на Рочдельской улице в 2015 году.

Данная перестрелка привела к уголовным делам против «лидера преступного мира» Шакро Молодого и генералов Следственного комитета, а связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

На записи камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки, видно, как адвокат коллегии «Диктатура закона», полковник КГБ в отставке Эдуард Буданцев достает пистолет. Спустя несколько секунд после этого начинается перестрелка.

Очевидцы произошедшего утверждали в суде, что именно с этого момента началась перестрелка, в результате которой два человека погибли, один получил тяжелые ранения, еще двое были ранены, передает ФАН.

Чуть ранее стало известно, что правоохранительные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии 36-летнего Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата Ахмеда, известного нейрохирурга.

Следствие объявило в розыск 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева. По предварительным данным, спустя три дня после совершения преступления мужчина покинул территорию Москвы, сев на рейсовый автобус сообщением Москва — Хасавюрт, передает НСН.

Сотрудника МВД и его брата застрелили вечером 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. На кадрах с камер видеонаблюдения, размещенных у подъезда, где произошло убийство, видно, как мужчина в красной куртке 10 раз стреляет в Эльджеркиева.

Следствие выяснило, что злоумышленник стрелял из пистолета-пулемета «Кедр» — он используется для вооружения органов безопасности, внутренних войск, а также спецподразделений МВД.

После атаки на помощь родственнику из автомобиля вышел его 30-летний брат — убийца произвел несколько выстрелов и в него. Между тем выяснилось, что в машине, из которой вышел Эльджеркиев с братом, был и третий мужчина — он не пострадал при стрельбе, поскольку не стал выходить.