«Помогите, убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских

В Москве погиб аспирант МГУ, выпав из окна общежития. Как сообщают СМИ, рано утром 22 ноября в общежитие вуза на Воробьевых горах вызвали полицию – по словам жильцов, в одной из комнат на седьмом этаже кто-то громко кричал: «Помогите! Убивают!».

Реклама

Аспирант не открыл дверь приехавшим на место правоохранителям, поэтому администратор общежития принесла запасной ключ. Когда сотрудники зашли в комнату, то увидели мужчину, который бегал неадекватном состоянии и кричал. Они попытались его успокоить, но тот внезапно выпал из окна.

Приехавшая на место происшествия скорая констатировала смерть аспиранта. Телеграм-канал Baza сообщает, что погибшим оказался аспирант экономического факультета Дмитрий Николаенко, ему 32 года.

По данным из открытых источников, раньше мужчина преподавал экономику в Высшей школе экономики (ВШЭ), а также занимался репетиторством.

В сети была опубликована фотография предполагаемого погибшего. Человек с таким именем и фото значится в списке лучших лекторов за 2015 год, по мнению студентов экономического факультета ВШЭ.

В резюме Николаенко, опубликованном на одном из порталов по поиску работы, сообщается, что в 2016 году он вел семинары для студентов РАНХиГС в Высшей школе финансов и менеджмента. С 2008 по 2010 года он учился в магистратуре ВШЭ. Как отмечается в резюме, Николаенко интересовала должность преподавателя финансов или экономики в университете или школе Москвы.

11 ноября в столице из окна девятиэтажного жилого дома выпала женщина с двумя малолетними детьми. Трагедия произошла в Бабушкинском районе на северо-востоке города. Мать и ее девятимесячная дочь погибли на месте, а четырехлетний мальчик выжил. По словам очевидцев, старший ребенок не погиб по счастливой случайности, поскольку упал в кусты. Когда к нему подбежали соседи, он якобы «шевелил ногами».

Мальчика срочно госпитализировали, врачи не делали никаких прогнозов, поскольку его состояние было крайне тяжелым, рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова со ссылкой на Минздрав. 21 ноября СМИ сообщили, что медикам удалось вывести мальчика из тяжелого состояния, и он начал дышать самостоятельно.

По факту гибели женщины и ее дочери было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство». Однако, как заявила старший помощник руководителя СУ СК России по Москве Юлия Иванова, «смерть женщины не носит криминальный характер».

В квартире обнаружили предсмертную записку 36-летней погибшей. Сайт kp.ru приводит текст последнего послания, в нем женщина просит не винить ее мужа: «Пожалуйста, не сажайте Виталика в тюрьму. Он прекрасный человек, очень добрый и ничего не знал!!! Простите меня, но нет мне прощения. Солнце, ты ни в чем не виноват».

Следователи также выяснили, что за несколько минут до гибели женщина звонила в скорую помощь и пожаловалась, что у ее дочери было «снижение аппетита, сонливость».

По данным департамента здравоохранения Москвы, через 14 минут медики прибыли на место вызова, однако дверь им никто не открыл. В 08:40 в единый городской диспетчерский центр поступил вызов от очевидца «по факту падения с высоты двоих детей и матери».

О причинах трагедии пока официально не сообщается. Одна из подруг погибшей женщины рассказала, что та сильно переживала из-за любых болезней детей, и «банальный насморк ей казался катастрофой». Еще одна знакомая упомянула, что последние пять лет женщина находилась в состоянии стресса. Дело в том, что у старшего сына была диагностирована врожденная патология головного мозга.

«Это все не смертельно, но им приходилось постоянно таскаться по врачам. Это стресс и мучения для матери. Она боялась, что дочка родится с похожими проблемами. Но обошлось. А вот на Люде все это отразилось», – приводит ее слова сайт kp.ru.

По словам собеседницы, рядом с Людмилой был только ее муж, который обеспечивал семью: «Ее родители, насколько я знаю, ни разу в Москву из Владимирской области не приезжали».

Все это привело к тому, что мать двоих детей стала апатична к жизни, считает знакомая: «Я звонила, а она часто говорила, что так устала, что сил нет даже просто говорить. Иногда потом перезванивала. Насколько я знаю, она даже хотела к психологу пойти».