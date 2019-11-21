Упал замертво: очередь за справкой погубила пенсионера

В очереди на получение медицинской справки для водительских прав скончался 73-летний пенсионер. Об этом сообщает местное издание Kazanfirst.

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Изначально о происшествии стало из сообщений очевидцев в сети.

«Вызвали скорую, приехала не сразу. Позвали врача, он пришел с глицином и манометром. Мужчина был уже в возрасте, хотел подойти поближе, но оступился и упал»,

— рассказал подписчик одной из групп в соцсети «Вконтакте». Он уточнил, что позже недомогание почувствовал еще один мужчина, стоявший в очереди.

Информацию подтвердили в Минздраве Татарстана. По данным ведомства, ЧП произошло в одном из филиалов местного наркологического диспансера.

«Были проведены реанимационные мероприятия силами соседей в очереди. Быстро прибыли сотрудники диспансера, приехала «скорая», но спасти мужчину не удалось. Сейчас проводится установление причин. Предположительная версия — трагедия произошла из-за эмболии брюшной артерии», — уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Альмир Абашев.

Волна паники среди водителей в четверг, 21 ноября, прошла по всей стране. Так, с самого утра в Красноярском краевом наркологическом диспансере №1 образовалась настоящая давка. По словам людей, уже к 09:00 в здании собрались около 500 человек.

В Ярославле очередь в наркодиспансер также выросла в 15 раз, а в Рязани областной наркодиспансер даже увеличил число врачей психиатров-наркологов, выдающих медицинские заключения, чтобы справиться с наплывом граждан.

Однако все страдания россиян оказались напрасными. Испугавшись апокалипсиса, спровоцированного вступлением в силу нового порядка медосмотра для водителей, Минздрав решил его отложить. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы Минздрава Олег Салагай.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — говорится в сообщении.

Позже он также опубликовал приказ, согласно которому внесенные поправки начнут действовать с 1 июля 2020 года.

Ранее поспешное введение новых правил раскритиковал президент РФ Владимир Путин. По его словам, такие решения должны приниматься «с умом и поэтапно».

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. 5 тыс. если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — подчеркнул Путин.

Изменения правил медицинского освидетельствования для получения справки должны были вступить в силу 22 ноября. Согласно приказу Минздрава, в первую очередь оттуда будут исключены формулировки, которые позволяли психиатрам-наркологам самостоятельно назначать дополнительные анализы. Теперь кровь и мочу придется сдавать всем водителям, которым необходимо обновить документы, а также кандидатам на получение прав.

При этом наличие психоактивных веществ в моче по новым правилам будет определяться в два этапа: предварительным и подтверждающим химико-токсикологическим исследованием. В связи с этим обращаться в наркодиспансеры придется как минимум дважды — для сдачи биоматериала и для получения результатов анализов, которые придут в среднем через три дня.

Анализ крови на уровень карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), также необходимый для получения справки после нововведений, поможет экспертам выявить тех, кто употребляет более 4-5 алкогольных напитков или 0,75 литра вина в день в течение как минимум двух недель. Он потребует от водителей предварительной подготовки. Так, в течение 24 часов до теста нельзя употреблять алкоголь и принимать любые лекарства, в течение восьми часов до него нельзя ничего есть. За полчаса до анализа нельзя курить и испытывать стресс.

В среднем сдача таких анализов в московских наркодиспансерах обойдется водителям в районе трех-четырех тыс. рублей за каждый. Тем не менее, как сообщил «Газете.ru» заведующий Референс-центром по мониторингу потребления психоактивных веществ Александр Бурцев, резкого скачка цен ждать не стоит.

«Форма справки остается такой же, какая и была ранее. Разница только в том, что до нововведений сдавать анализы должны были только те, кого на них отдельно направлял врач. Теперь их будут сдавать все. Сами цены на анализы и прочие услуги никто менять не собирается — они закреплены в официальных прейскурантах», — уточнил Бурцев.

По словам эксперта, для сдачи анализов россиянам стоит обращаться в государственные наркодиспансеры, избегая частных клиник.

«В частных клиниках чаще всего нет своих лабораторий, поэтому они будут направлять биологический материал неизвестно куда. И кто будет отвечать за результаты, тоже неясно. В госдиспансерах можно сдать сразу все анализы, никаких предварительных направлений не нужно. Срок ожидания результатов составит три дня, это стандартно», — подчеркнул собеседник издания.

Как отметил Бурцев, справки, полученные до нововведений, будут считаться актуальными — срок их действия с момента получения составляет год.