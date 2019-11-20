Работал на Украину: российский военный оказался шпионом

Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России — военнослужащий Южного военного округа», — говорится в заявлении ведомства.

По версии службы безопасности, молодой человек «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства». Такое задание он получил от Главного управления разведки Минобороны Украины, утверждают в ФСБ.

Ведомство выложило видеозапись задержания. На ней видно, как несколько мужчин в форме решительно заходят в дом к молодому человеку, где скручивают его и надевают наручники. Также на кадрах показана электронная техника, изъятая у военнослужащего.

Авторы Telegram-канала «Открытые медиа» нашли в социальных сетях страницу задержанного. По их данным, ФСБ подозревает в госизмене и в работе на разведку Украины 28-летнего старшего лейтенанта Руслана Артыкова. Отмечается, что он работал связистом, неся военную службу в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ЮВО, расположенной в Аксае.

Исходя из данных, опубликованных в профиле Артыкова, он закончил Таганрогский технологический институт, а на свою страницу в соцсети заходил в последний раз еще днем.

Как отмечалось в сообщении ФСБ России, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Следственные действия продолжаются.

В середине октября этого года стало известно, что Верховный суд России смягчил приговор для осужденного за шпионаж гражданина Украины Константина Давыденко до 7 лет заключения вместо ранее присужденных 10,5. Заседание было закрытым, так как некоторые материалы дела носят гриф «секретно». Судья огласил только само решение, не указывая мотивы.

Как отметил адвокат Давыденко Дмитрий Динзе, его подзащитный признал свою вину и сотрудничал со следствием. «Досудебного соглашения он не заключал, но вину признавал и со следствием сотрудничал, именно с этой его позицией мы связываем смягчение наказания», — отметил в комментарии ТАСС защитник украинского шпиона.

Вместе с тем он сообщил, что осужденный находится в списке на обмен заключенными между Россией и Украиной. «В посольстве Украины в России мне подтвердили, что Давыденко находится в списке на обмен», — сказал Динзе. Юрист отметил, что не владеет информацией о других лицах, представленных на обмен. Кроме того, ему ничего не было известно о стадии работы над предполагаемым обменом.

Мужчину задержали в феврале прошлого года, подозревая, что он шпионит в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Впоследствии обвиняемый сам признал свою вину.

Как передает ТАСС со ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства видеозапись ФСБ, Давыденко, отвечая на вопросы следователя, рассказал, что приехал в Крым собирать необходимые сведения.

На вопрос: «По чьему заданию?» он ответил: «По заданию СБУ».

Давыденко, по мнению ФСБ, целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также информацию о сотрудниках ФСБ. Утечка этих данных, составляющих гостайну, за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства.

Против него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». В июне этого года Верховный суд Крыма признал его виновным и приговорил к 10,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

«6 июня 2019 года Верховным судом Республики Крым признан виновным в совершении шпионажа (ст. 276 УК РФ) гражданин Украины Давыденко Константин Александрович, задержанный в феврале 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Симферополе», — рассказали ТАСС в ФСБ.

В ведомстве отметили, что Давыденко, в частности, собирал и передавал сведения о «новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения».