Деньги вперед: врачи не спасли онкобольную из-за долга

Московский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти онкобольной женщины в одной из частных клиник на западе города. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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По данным следователей, пациентка поступила в частную клинику на западе Москвы 9 ноября 2019 года.

«Со слов родственницы,

сотрудники частной клиники не дали им разрешение перевести больную для лечения в другую больницу из-за имеющейся задолженности по оплате медицинских услуг, — отмечают следователи.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего».

После того, как сотрудники СК получат все необходимые медицинские документы погибшей, эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет достоверно установить причины случившегося.

По данным газеты «МК», покойной было 39 лет. Она жила в Республике Адыгея, работала секретарем суда и воспитывала двоих детей. После того как врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание, женщина сразу же начала лечение в региональной клинике. Однако после сеанса химиотерапии родственники решили перевезти ее в столицу.

Помочь онкобольной взялись в частной клинике на Мичуринском проспекте – врачи сразу огласили родным женщины обнадеживающие прогнозы. Однако уже в день поступления с пациенткой произошло ЧП: как сообщили медики, она подавилась едой, из-за чего возникли проблемы с легкими. В связи с этим было принято решение перевести ее в реанимацию и ввести в медикаментозную кому.

Обеспокоенные родственники решили обратиться к врачам в другом медицинском центре, однако забрать документы родственницы им не удалось. Как оказалось, медцентр выставил им огромный счет, без оплаты которого пациентку никто отпускать не собирался.

«В первые дни мы заплатили около 170 тыс. рублей. Когда заключали договор, нас заверили, что в эту сумму входят обследование, стационар, анализы, и их должно хватить примерно на пять дней пребывания. А за день до смерти нам уже выставили счет на более 400 тыс. рублей», — рассказала сестра погибшей «МК».

Перевезти женщину в другую больницу так и не удалось. Более того, родственникам запретили ее навещать. Не впустили к больной и фельдшеров бригады, которую они вызвали. В результате пациентка скончалась 12 ноября.

При этом в самой частной клинике отрицают свою вину – по словам администратора, родственники пациентки были предварительно проинформированы о стоимости лечения. Кроме того, госпитализации женщины в другое место никто не препятствовал, а семья уроженки Адыгеи вела себя неподобающе, подчеркнули сотрудники медучреждения.

В начале ноября Следственный комитет также начал расследование уголовного дела по факту смерти 17-летнего уроженца Республики Тыва – у молодого человека возникли осложнения после удаления зуба в одной из частных московских клиник. За помощью к следователям обратилась мать скончавшегося мальчика Анна Самба.

Как рассказала «Газете.Ru» Самба, они с сыном обратились в стоматологическую клинику «Все свои» из-за острой боли в августе 2019 года. Тогда молодому человеку провели удаление зуба, однако в ходе операции врач по неосторожности сломал другой зуб, на который пришлось наложить пломбу.

Через три дня после вмешательства у молодого человека сильно распухла щека — воспалился шов, который врач наложил на месте удаленного зуба. В клинике оказали ему помощь, после чего отпустили домой с огромным списком лекарств.

По словам Анны, сын ходил к врачу на протяжении месяца, однако опухоль не проходила. Вскоре у пациента перестал открываться рот, и медики назначили ему дорогостоящую операцию.

«После очередного приема сын пришел домой, лег на кровать без сил. Через несколько часов соседка нашла его в страшном состоянии — у него открылось обильное кровотечение», — рассказывала Самба.

На скорой помощи молодого человека доставили в городскую клиническую больницу №9 им. Сперанского, где его ввели в медикаментозный сон. Врачи зафиксировали у него подчелюстной абсцесс, а также высказали мнение, что причиной осложнений могли стать многочисленные лекарства, которые принимал молодой человек по рецепту лечащего врача.

За жизнь юного студента врачи боролись на протяжении трех дней, однако помочь ему так и не смогли. 1 ноября он скончался. При этом в заключении о смерти возник новый диагноз — пневмония.

«У сына ничего не болело, он был абсолютно здоров — никаких предпосылок для возникновения пневмонии не было. Кроме того, никто не упоминал ее, когда мы поступили в больницу», — сообщила Анна «Газете.Ru».

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего». Для установления точных причин смерти молодого человека была назначена судмедэкспертиза.