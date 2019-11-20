Закопали около теплицы: жестокое убийство в Подмосковье

В Подмосковье арестованы двое местных жителей, которые обвиняются в разбойном нападении и убийстве 40-летнего москвича в апреле 2019 года. Они также проходят по статьям о мошенничестве и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в управлении областного Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла в апреле 2019 года. Тогда москвич на своем автомобиле выехал в сторону Ногинского района Подмосковья, после чего пропал. Через четыре дня правоохранители обнаружили его машину в деревне Ивашево Богородского городского округа. В ходе допросов свидетелей, анализа информации с телефона пропавшего удалось установить лица, причастные к совершенному преступлению.

Только в октябре 2019 года в одном из частных домов в деревне Аксено-Бутырки сотрудники полиции задержали одного из предполагаемых злоумышленников. В ноябре в Тульской области был задержан второй соучастник — оба подозреваемых написали явку с повинной и рассказали обо всех обстоятельствах убийства.

В ходе допросов мужчины заявили, что в день убийства они назначили 40-летнему знакомому встречу. Там между знакомыми произошел конфликт из-за долга в размере 3 млн рублей — деньги москвич одолжил одному из предполагаемых преступников. После этого мужчины напали на него и зарезали.

Затем сообщники украли у погибшего два планшета, два телефона, ноутбук и автомобиль. После задержания в ходе обыска у одного из подозреваемых были найдены ключи от машины убитого москвича, планшет, а также изъято неизвестное наркотическое вещество. На кадрах с места задержания видно, как правоохранители раскапывают тело жертвы, которое было спрятано на придомовой территории в теплице.

Следственный комитет по Московской области предъявил двум арестованным обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство», части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой», части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также по статье о незаконном хранении наркотиков.

Между тем, как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, один из предполагаемых злоумышленников был ранее судим за убийство и разбойное нападение.

При обыске у него также изъяли незарегистрированные три охотничьих гладкоствольных ружья, два нарезных карабина, газовый и травматический пистолеты, приспособление для стрельбы мелкокалиберными патронами в форме ручки. «Изъятое оружие направлено на комплексную экспертизу», — заключила Волк.

Еще одно дело об убийстве из-за долга ранее передали в суд в Тюмени. Трагедия произошла еще осенью 2018 года — тогда 38-летний местный житель расправился с 44-летним знакомым. Выяснилось, что еще в 2017 году обвиняемый занял деньги у своего приятеля, с которым они вместе работали на пилораме. Спустя некоторое время мужчина попросил вернуть часть суммы, однако получил отказ. После этого разозлившийся злоумышленник схватил лежавшую рядом лопату и нанес ей несколько ударов по голове своей жертве — в результате полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Затем обвиняемый оттащил тело мужчины к лесополосе за участком и там закопал. После этого он забрал имущество погибшего на сумму около 1,8 млн рублей. Спустя время арестованный перезахоронил его подальше от населенного пункта, попросив помощи у ранее судимого знакомого.

Так как погибший проживал один больше года, в полицию с заявлением о его пропаже никто не обращался. На работе руководству преступник говорил, что у его приятеля возникли проблемы, поэтому он вынужден скрываться. Однако летом 2018 года племянник мужчины, который проживал один в Нижнетавдинском районе, приехал в Тюмень из другого города и не нашел родственника. Он и обратился в полицию с заявлением о пропаже. По факту исчезновения человека было возбуждено уголовное дело.

Спустя время полицейским удалось задержать обвиняемого, он дал признательные показания и указал место захоронения. Дело вскоре начнет рассматривать Нижнетавдинский районный суд.