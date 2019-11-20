«Мы не дети Гитлера»: дом фюрера отдали полиции

Дом в австрийском городе Браунау-На-Инне, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, превратят в отделение полиции. Об этом сообщили в республиканском Министерстве внутренних дел.

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Перед тем как здание займут сотрудники правоохранительных органов, оно будет значительно перестроено. В связи с этим МВД объявило о проведении тендера для архитекторов по всему ЕС. Его результаты станут известны уже в первой половине 2020 года.

«Будущее использование дома полицией должно ясно показать, что это здание больше не будет напоминать о национал-социализме», — заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн.

Споры о судьбе родного дома Гитлера велись на протяжении долгих лет. Для определения его будущего назначения была создана специальная экспертная комиссия при МВД. «Главным приоритетом для нас должно быть такое решение, которое наконец прекратит неонацистский туризм, охватывающий сейчас восточноевропейских и российских правых экстремистов», — заявлял член комиссии местной газете Welt.

Несмотря на то что Гитлер провел в Браунау-На-Инне всего три года своей жизни, неонацисты со всего мира продолжают приезжать к его дому. По словам местных жителей, туристы регулярно интересуются у них, где находится дом Гитлера.

«Я даже видел, как люди из Италии или Франции приезжают сюда вроде как на поклон, — рассказывал «Би-би-си» местный учитель Йозеф Коглер. — Ко мне подошел один француз, кажется, учитель истории, и спросил, где родился Гитлер. Я совершенно этого не понимаю».

По словам главы района, в котором располагается дом фюрера, Георга Вояка, нередко около здания ловят и таких туристов, которые пытаются оторвать от него кусок штукатурки, чтобы потом увезти с собой в качестве сувенира.

Владелица магазина, расположенного на той же улице, также заявила журналистам, что с трудом привыкла к месту работы в доме, по соседству с которым когда-то жил Гитлер. «Здесь постоянно случается что-то неприятное. Время от времени неонацисты кладут цветы рядом с дверью, а полиция терпеливо их убирает. Иногда кто-то из бывших узников концлагерей приезжает, кидает яйцом или еще чем-нибудь. Дом не виноват, конечно, но не все это понимают», — цитирует ее слова Welt.

Кроме того, ежегодно антифашистские организации также собираются у дома Гитлера в день его рождения для проведения митингов, чем также приносят немало неудобств местным жителям.

«Люди не заслуживают этого клейма, — заявлял окружной комиссар Георг Войак в интервью AFP в прошлом году. — Единственным преступлением Браунау было то, что Гитлер родился здесь».

В собственность государства дом, где родился Гитлер, перешел только в 2017 году — тогда конституционный суд Австрии признал законность решения австрийских властей, которые изъяли дом у его владелицы Герлинды Поммер. Женщина получила его в наследство от родственников — семья являлась собственником здания на протяжение более 100 лет, в то время как родители Гитлера лишь арендовали у них помещение.

В 1938 году Поммер были вынуждены продать его главе партийной канцелярии Мартину Борману, который организовал в нем культурный центр с библиотекой, однако сразу после войны Герлинда вернула дом через суд.

Зданием вновь заинтересовались только в 1970-х годах, когда последователи нацистов стали проявлять повышенное желание купить или арендовать дом фюрера. Испугавшись возможного превращения здания в националистическую мекку, городские власти обратились в министерство внутренних дел Австрии.

В результате ведомство арендовало его для своих целей: в строении была размещена школа и общество помощи инвалидам. В качестве оплаты Герлинда Поммер ежемесячно получала €4,7 тыс.

Взаимодействие собственницы и властей протекало благополучно вплоть до 2012 года, когда администрация заговорила о необходимости перестройки здания. Однако хозяйка упорно отказывалась от ремонта.

«Она не разрешала провести никаких структурных изменений, поэтому там невозможно было перекроить внутреннее пространство, установить современную сантехнику или провести лифт», — рассказывал «Би-би-си» историк Флориан Котанко.

В связи с этим в 2012 году общественные организации приняли решение переехать в новые помещения. Полуразрушенное здание осталось пустовать.

Летом того же года о намерении выкупить его заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» 56-летний Франц Клинцевич. Он пообещал, что снесет здание, как только получит на него права. Таким образом он намеревался отпраздновать 68-летие победы в Великой Отечественной войне. Однако осуществить грандиозные планы Клинцевичу не удалось: дом Гитлера находится под охраной государства как памятник архитектуры XVII века.

Попытки разобраться с местом, где провел первые годы жизни Гитлер, неоднократно предпринимали и власти города: они пытались выкупить его у хозяйки, однако она отказывалась продавать его за любые суммы. Летом 2016 года для того, чтобы поставить точку в этом споре, Национальному совету (нижняя палата парламента) Австрии пришлось принять «Федеральный закон об экспроприации недвижимости по адресу: Зальцбургер Форштадт, дом 15, в городе Браунау-на-Инне» (дом, где родился Гитлер). Он вступил в силу в 2017 году.

В 2019 году за переход здания государству Герлинде Поммер была выплачена компенсация в размере €812 тыс (около 59 млн рублей).

Сейчас единственным напоминанием о Гитлере является мемориальный камень, установленный перед домом еще в 1989 году. Этот гранитный блок был привезен с каменоломни нацистского концлагеря в Маутхаузене — на нем выбиты слова: «За мир, свободу и демократию. Нет фашизму. В память о миллионах погибших».

Споры по поводу дома, в котором появился на свет фюрер, являются одним из многочисленных актов борьбы с всяческой ассоциацией города Браунау-На-Инне с Гитлером. Так, в 2001 году власти ввели там запрет на бракосочетание в день рождения нацистского вождя. Кроме того, в 2011 году было официально аннулировано ранее присужденное Гитлеру звание почетного гражданина.

«Людям это надоело. Вся эта тема бросает тень на репутацию Браунау, — отмечал заместитель мэра Кристиан Шильхе. — Мы хотим быть прекрасным маленьким городом, чтобы к нам приезжали туристы. Мы отнюдь не дети Гитлера».