Нервный срыв: следователь взял беременную жену в заложники

В одной из квартир в центре Ростова-на-Дону 38-летний сотрудник местного Следственного комитета взял в заложники беременную жену. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

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По данным ведомства, инцидент произошел 20 ноября. В дежурную часть полиции поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир, расположенных на улице Красноармейской. Его участником стал действующий сотрудник следственного управления. Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта и мотивы предполагаемого злоумышленника. Отмечается, что при инциденте никто не пострадал.

По поручению руководителя ростовского СК в отношении задержанного следователя проводится проверка — на ее время мужчину отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Как уточняет Telegram-канал Baza, речь идет о 38-летнем подполковнике Сергее Ткачеве. По данным Mash, утром у его 39-летней супруги Аллы заболел живот — женщина находится на восьмом месяце беременности. Силовик вызвал врачей, однако вскоре после этого, пишет «КП-Ростов», он выгнал из квартиры несовершеннолетнего ребенка, начал угрожать супруге травматическим пистолетом и пообещал застрелить ее.

Соседи, услышав шум, вызвали полицию. СМИ отмечают, что подполковник удерживал жену взаперти на протяжении нескольких часов.

«Уже несколько часов полицейские ведут переговоры с жильцом одной из квартир дома на улице Красноармейской. По неподтвержденной информации, 39-летний мужчина вооружен и сам — сотрудник правоохранительных органов. Не исключают, что у него случился нервный срыв», — передавало издание «КП-Ростов» слова источника в правоохранительных органах,

«Оцепили весь квартал, никого не пускали. Я смогла только пройти во двор, в наш внутренний офис. Была куча полиции, и вроде выбивали дверь — где-то, ну может, 10.40. Я слышала от полицейских о том, что они вроде как там оружие нашли — пистолет. Ну его практически не было видно, он был накрыт капюшоном — худой, невысокий», — сообщил Telegram-каналу Life Shot очевидица произошедшего.

Прибывшие на место сотрудники полиции попытались провести с мужчиной переговоры, однако на контакт он не шел. Вскоре, сообщает региональный портал 161.ru, у следователя СК заболело сердце — он решил отпустить супругу. Ткачева сразу задержали — его жену Аллу срочно госпитализировали.

Mash в свою очередь утверждает, что мужчина пустил правоохранителей в квартиру после того, как на место происшествия прибыла его мать. При этом он якобы сам позвонил ей и попросил приехать.

После того как Нелли Ткачеву привели к квартире сына, силовик сразу открыл дверь. Он стоял без оружия и находился в неадекватном состоянии. «Сейчас с ним работает оперативная группа. Жену он освободил добровольно», — пишет Telegram-канал. Ткачева отправили на медосвидетельствование.

Между тем Baza сообщает, что следователь мог повести себя неадекватно не из-за ссоры с супругой, а из-за того, что утром к нему пришли с обыском — предположительно, по делу главы ростовского УФСИН Муслима Даххаева, которого на прошлой неделе задержали за разглашение гостайны. Ткачев якобы не открыл полиции дверь, забаррикадировался и взял в заложники свою жену. Тем не менее Нелли Ткачева опровергла эту информацию.

СМИ тем временем отмечают, что мать силовика с 2011 года по апрель 2019 года занимала пост министра ЖКХ Калмыкии. Она была освобождена от должности по собственному желанию указом врио главы Калмыкии Бату Хасикова, сообщил порталу Russian Deadline источник, близкий к окружению Ткачевой.

Знакомые семьи не могут поверить в то, что следователь мог прибегнуть к подобным действиям. По данным Life Shot, Ткачевы — хорошая, образцовая семья, которая воспитывает малолетнюю дочь. Они всегда поддерживали дружеские отношения с другими жильцами дома — здоровались и не шумели. Если главу семьи отправляли в служебную командировку, то супруга и дочка всегда ездили с ним.