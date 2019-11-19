«Выходит нечистая сила»: как Луна подвела историка Соколова

Защита бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, признавшегося в убийстве аспирантки, рассматривает около 10 причин, которые могли привести к трагедии — вплоть до мистических. Так, есть основания полагать, что на состояние историка в день убийства могла повлиять Луна. Об этом «Газете.Ru» рассказал его адвокат Александр Почуев.

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Он пояснил, что специалисты по психологии и психиатрии, формулируя вопросы для предстоящей Соколову экспертизы, включили в анкету вопрос о том, в какой фазе находилась Луна во время преступления. Тогда оставалось всего три дня до полнолуния, подчеркнул Почуев.

«Это медицинский факт, что обострение психических заболеваний происходит в связи с активностью Луны. Отсюда и народное поверье, что в это время в мир выходит нечистая сила. Не стоит забывать, что и место преступления находится недалеко от того дома, где персонаж Раскольников убил старуху-процентщицу в романе Достоевского», – сказал юрист, добавив, что защита критически относится к мистической версии преступления.

Сейчас защита также собирает данные о том, посещал ли Соколов психолога или психиатра до преступления и страдал ли кто-то из его родственников психическими заболеваниями. Информация о том, что в роду Соколова были шизофреники, не находит официального подтверждения.

Психолого-психиатрическая экспертиза пока не назначена, адвокат полагает, что ее могут провести в конце этой рабочей недели.

«Газета.Ru» обратилась в президенту общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктору Макарову с просьбой прокомментировать версию о влиянии лунной фазы на действия подозреваемого.

«Луна как и солнце и другие светила влияет на состояние людей, но вместе с тем интенсивность этих влияний невелика. Науке неизвестны случаи, когда светило заставляло людей совершать тяжкие преступления вроде убийства», – сказал эксперт.

При этом он добавил, что Луна в большей степени оказывает влияние на женщин, в то время как мужчины чувствительнее к изменениям солнца.

«Конечно, изменение положения небесных тел сильнее сказывается на людях, страдающих психическими расстройствами, чем на здоровых гражданах. Однако не стоит забывать, что версия о лунной фазе озвучена адвокатом подозреваемого. Дело адвоката не истина, а защита клиента, поэтому он пытается найти любую возможность, чтобы оправдать подозреваемого», – заключил Макаров.

Сейчас Олег Соколов находится под арестом до 8 января в СИЗО №1 «Кресты» в Санкт-Петербурге. Как отметил адвокат, его клиент содержится в четырехместной камере с одним человеком, обвиняемым по ненасильственной статье, что является «вполне приличным соседством» для Соколова. Конфликтов с соседом по камере у мужчины нет. Ранее бывший доцент СПбГУ просил, чтобы его не держали в изоляторе вместе с рецидивистами.

По мнению адвокатов, содержать его клиента в одиночной камере нельзя, поскольку его душевное и психическое состояние вызывает опасения.

«Он до сих пор находится в шоковом состоянии, все мысли и переживания заслоняет чувство вины, которое он испытывает. Мой клиент раскаивается, но не знает, как исправить сложившуюся ситуацию», – сказал адвокат в ходе пресс-подхода у Мосгорсуда 19 ноября.

Защита предпринимала попытки связаться с родственниками погибшей, однако понимает, что пока извинения от подозреваемого могут быть неуместны.

Соколов пока пока не видит смысла в жизни, и именно этим можно объяснить его попытку причинить себе вред во время следственного эксперимента 15 ноября, считает юрист. Как сообщали источники СМИ в правоохранительных органах, 15 ноября, находясь с силовиками в своей квартире, Соколов показывал, как именно убил жертву и спрятал тело. В какой-то момент с него сняли наручники, он попытался свести счеты с жизнью, однако правоохранители вовремя остановили его.

Что касается физического состояния подозреваемого, то оно вполне удовлетворительное, отметил адвокат. Чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей, Соколов читает, сказал юрист. Ему уже передали книги из его квартиры — в том числе «Теорию этногенеза» Льва Гумилева.

Юрист отметил, что по российскому законодательству подозреваемый не может считаться виновным до приговора суда, даже если он признался в преступлении. Однако СМИ и общественность уже считает Соколова виновным, в связи с этим у защиты есть основания опасаться за его безопасность. Юрист обратился к следствию с просьбой принять дополнительные меры защиты во время следственных мероприятий и конвоирования подозреваемого. Именно по этой причине в пятницу, 15 ноября, мужчина появился на улице перед своей квартирой не только в сопровождении правоохранителей, но и в каске и бронежилете.