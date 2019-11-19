Ушла к друзьям: москвичка оставила больных детей в мусоре

Следователи проводят проверку по факту обнаружения восьми малолетних больных детей в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы. По данным столичного Следственного комитета, их нашли фельдшеры скорой помощи, которые приехали по вызову 18 ноября.

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Войдя в квартиру, медработники увидели грязную и замусоренную комнату, а посреди нее — пятеро мальчиков и три девочки в возрасте от полугода до восьми лет, пишет Telegram-канал Life Shot. Медработники зафиксировали у всех детей различные формы простудных заболеваний.

Помимо несовершеннолетних в квартире находилась их 63-летняя бабушка. Как пишут СМИ, на момент приезда фельдшеров она была в нетрезвом состоянии. Пенсионерка рассказала, что не является законным опекуном внуков — по ее словам, их мать ушла из дома несколько дней назад выпивать с друзьями.

В итоге медработники сообщили в правоохранительные органы о ненадлежащих условиях проживания детей, которых вскоре госпитализировали. По данному факту столичный СК организовал доследственную проверку. Когда сотрудники ведомства приехали на место происшествия и стали осматривать квартиру, как раз вернулась мать детей, пишет издание Life.ru. Она якобы заявила, что была «на заработках», однако не смогла уточнить, где конкретно.

Кроме того, в тот же день женщина написала заявление с просьбой отправить всех детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, так как она не справляется с их воспитанием «в связи с трудной жизненной ситуацией».

В ходе проверки Следком установил, что дети проживают в неполной семье, которая состоит на учете в органах системы профилактики как неблагополучная — мать с 2011 года сидит в декретном отпуске, получая пособия. В итоге полиция и органы опеки приняли решение забрать всех несовершеннолетних у матери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в силовых структурах.

Между тем следователи намерены дать правовую оценку бездействию работников органов опеки, которые должны были контролировать условия жизни и воспитания детей.

Похожий случай произошел в Якутии. Там, по данным регионального МВД, 29-летняя местная жительница на два дня оставила четверых детей одних дома без еды и воды.

Утром 19 ноября инспектор ПДН пришел на территорию дома, где проживала многодетная мать с четырьмя детьми в возрасте от 10 месяцев до семи лет. Однако, увидев на входной двери замок, сотрудник полиции решил, что внутри никого нет. Внезапно он услышал детские голоса.

Инспектор попытался поговорить с детьми через дверь — ему ответила старшая девочка семи лет. Она сообщила, что мать ушла по делам еще два дня назад. Полицейский заявил о ситуации в дежурную часть и вызвал социальные службы.

В итоге правоохранители забрались в дом через окно – они обнаружили детей в обессиленном состоянии. Единственное, что оставила им мать, это кастрюля с засохшими макаронами и включенный электрический обогреватель, потому что помещения не отапливались.

Тем не менее в МВД отметили, что дети могли замерзнуть, если бы в подаче электричества произошло сбои – кроме того, обогреватель мог бы стать причиной возгорания. Также в доме не было питьевой воды, а все комнаты находились в запущенном состоянии, сообщают в региональном МВД.

В итоге полицейские и сотрудники соцслужб выяснили, что все это время 7-летняя девочка пыталась кормить своего 10-месячного брата сухой детской семью, которая была разбавлена холодной водой. Кроме того, на протяжении двух дней первоклассница успокаивала младенца, а также братьев трех и шести лет.

Всех несовершеннолетних доставили в больницу – там врачи зафиксировали у них истощение, сильный голод и жажду. Мать пострадавших полицейские обнаружили только на третьи сутки – она выпивала в доме своего знакомого. Выяснилось и то, что бабушка детей хотела навестить их в эти дни, однако дочь обманула ее, заявив, что один из внуков заболел, в связи с чем визит пенсионерки нежелателен.

Против женщины возбудили дело по статье 125 УК РФ «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству». На данный момент старших детей перевезли в специализированное детское учреждение, а младенцев — в районную больницу.