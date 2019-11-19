«Водил ее за нос»: кинолог ФСИН забил арматурой массажистку

31-летнего кинолога ФСИН задержали по подозрению в убийстве 29-летней бьюти-массажистки из Красноярска Галины Миниенко, сообщает региональный Следственный комитет. По предварительным данным, девушка приходилась предполагаемому злоумышленнику любовницей, пишет сайт kp.ru.

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Согласно материалам дела, 15 ноября она выехала из Красноярска в поселок Арейское на своем автомобиле – там Миниенко намеревалась выяснить отношения со своим возлюбленным. По приезде они встретились и поехали обратно в Красноярск.

По неизвестным причинам по пути пара остановилась около одной из заброшенных воинский частей – там между ними вспыхнула ссора, в ходе которой сотрудник ФСИН нанес девушке несколько ударов куском арматуры. Чтобы скрыть улики, он засыпал тело мусором, доехал на машине массажистки до краевого центра и бросил ее там на одной из улиц Октябрьского района.

Девушку безуспешно разыскивали на протяжении четырех дней, в связи с чем региональный СК возбудил дело по статье 105 УК РФ «Убийство», чтобы расширить полномочия. Уже 18 ноября ее возлюбленного необычным образом задержали прямо на месте роботы — в исправительной колонии строгого режима №7.

В тот момент журналисты и волонтеры приехали к учреждению, чтобы встретиться с мужчиной, он согласился с ними поговорить, но попросил подождать несколько минут. В итоге представители СМИ и местные жители увидели подозреваемого только через час, когда из ворот спецучреждения его выводили в наручниках силовики, пишет местное издание NGS24.

После этого на допросе под тяжестью улик сотрудник ФСИН признался в содеянном и указал на место преступления, где и было спрятано тело женщины. В ближайшее время следствие намерено подать в суд ходатайство об аресте задержанного.

Мотивом для убийства девушки могла послужить сложная история отношений пары, пишет kp.ru со ссылкой на сестру погибшей. Так, по ее словам, массажистка была влюблена в кинолога ФСИН с 18-летнего возраста – на протяжении долгих лет мужчина не отвечал ей взаимностью, однако два года назад пара сошлась.

«Не думаю, что он ее полюбил, но встречались постоянно, и я знаю, что Галя надеялась на серьезные отношения», — отметила родственница красноярки.

Летом 2019 года возлюбленные поссорились и расстались на несколько месяцев — за это время кинолог успел жениться, рассказала сестра убитой. Тем не менее это не помешало мужчине восстановить отношения с бывшей девушкой.

«Он ей объяснил женитьбу тем, что девушка от него забеременела. Потом оказалось, что жена не ждет ребенка. В общем, мне кажется, за нос водил. Но в последнее время Галя просто летала, я думала все у них наладилось: разобрались как-то, перестал он метаться», — сообщила родственница массажистки.

Некоторое время Миниенко не возмущалась статусом любовницы – тем не менее позже стала требовать, чтобы возлюбленный рассказал об их романе супруге. «Она просила его поговорить с женой и сказала ему: «Раз ты не можешь ей сказать – скажу я», — поделилась воспоминаниями сестра Миниенко.

Она добавила, что эта проблема и могла стать причиной конфликта пары в день трагедии. При этом сам задержанный уверяет, что не хотел 15 ноября вступать в ссору — якобы девушка сама намеревалась с ним расстаться, передает kp.ru. Сестра погибшей опровергла показания мужчины – по ее словам, 15 ноября массажистка находилась в хорошем расположении духа и не говорила ни о каком разрыве.

«Она со мной связывалась, спрашивала мой фирменный рецепт тефтелек. Как я поняла, хотела порадовать любимого. Настроение у нее было хорошее, по голосу слышно, что радовалась. Зачем спрашивать про тефтельки и радовать человека, с которым собираешься расстаться?», — возмутилась родственница убитой.

Известно, что девушка была востребованным массажистом в городе – в соцсетях у нее сотни подписчиков и исключительно положительные отзывы. «Я постоянно была у нее. Отличный мастер, постоянно изучала новые технологии, выкладывала в соцсети информацию о процедурах. Мягкая, улыбчивая. Однажды пожаловалась, что рассталась с молодым человеком», — рассказала одна из клиенток массажистки.

Несмотря на карьерные успехи в семье у Миниенко было не все гладко. По словам сестры, их отец страдает от рака и регулярно делает химиотерапию – в то же время мать болеет туберкулезом, который у нее возник после воспаления легких.