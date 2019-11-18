Обещал не пить: жительница Пензы зарезала сына во сне

В Пензе 56-летняя местная жительница подозревается в убийстве 32-летнего сына — по версии следствия, она нанесла ему один удар ножом в область груди. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Реклама

По данным ведомства, трагедия произошла утром 2 ноября 2019 года в квартире на улице Клары Цеткин. В тот день 56-летняя обвиняемая вернулась в домой после застолья. Войдя в комнату, она увидела своего сына, который спал — предполагаемая злоумышленница наклонилась к мужчине и учуяла запах спиртного.

В результате женщина разозлилась, поскольку сын обещал ей больше не употреблять алкоголь, и нанесла ему один удар ножом в грудную клетку.

«Женщина призналась в содеянном. Она пояснила, что после ссоры со знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулась домой. Обнаружив сына спящим, она ударила его ножом в грудь», — уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

После этого спустя несколько часов родительница решила проверить состояние сына, однако тот уже не подавал признаков жизни. Затем она побежала в соседнюю квартиру и попросила вызвать «скорую».

Пензенку вскоре задержали. Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

21 октября 2019 года стало известно об еще одном страшном убийстве. В Александровском районе Ставропольского края 50-летняя местная жительница подозревается в расправе над сыном. По данным СК, 17 октября сельчанка вместе с ним распивала спиртные напитки. Затем у них возник конфликт — мужчина назвал родительницу «алкоголичкой», после чего та, разозлившись, схватилась за нож.

«В ходе ссоры подозреваемая нанесла сыну удар ножом в грудь. От полученного ранения молодой человек скончался на месте», — сообщали в региональном Следкоме.

50-летняя предполагаемая злоумышленница уже арестована. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство. Расследование продолжается — если вина обвиняемой будет доказана, то ей грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Между тем в феврале 2019 года в Комсомольске 49-летней местной жительнице, которая обвинялась в убийстве сына, вынесли приговор. Как установил Следственный комитет по Хабаровскому краю, осужденная вместе с сыном приехала к своей двоюродной сестре, где они все вместе распивали алкогольные напитки — изрядно употребив, женщина уснула. Спустя какое-то время ее разбудила родственница, сказав, что племянник выкрал их банковские карты.

Затем женщины собрали свои вещи и поехали по месту жительства предполагаемого вора. Однако сын категорически отрицал свою причастность к краже — мужчина разозлился и бросился на мать с кулаками. Тем временем сестра решила помочь ей и ударила его по голове обухом топора, отчего тот упал и потерял сознание.

После этого собутыльницы поднялись в квартиру потерпевшего, где стали снова распивать спиртное. Спустя час мужчина пришел в себя и вновь начал угрожать матери — пьяная осужденная схватила со стола нож и начала наносить удары — он скончался на месте происшествия, медики диагностировали у него 18 ножевых ранений.

На следующий день в жилище пришел сожитель злоумышленницы, женщина рассказала ему о содеянном. После этого они позвали на помощь двоюродного брата — сообщники перенесли труп в сарай, чтобы он находился там до весны, пока не оттает земля, затем они планировали закопать его в огороде.

Уже на суде женщина рассказала, что сын неоднократно избивал ее, и она устроила резню, защищая свою жизнь. Вместе с главной фигуранткой по делу в качестве соучастников проходили ее родственники: двоюродные сестра и брат, которые помогали женщине спрятать труп.

«Также она отмечала, что убивать сына не хотела, что была вынуждена защищаться. С ее слов, ранее он неоднократно избивал ее, нигде не работал, случайные заработки тратил на алкоголь и наркотики, угрожал ей убийством», — сообщал помощник прокурора Евгений Стручков региональному порталу Регион Online.

В итоге суд признал злоумышленницу виновной по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» — ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии обычного режима. Ее сестру обвинили по части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — она получила два года условно.