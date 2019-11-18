«Только во благо»»: у россиян отберут час на покупку алкоголя

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил в правительство инициативу о сокращении интервала торговли алкоголем — завершать продажу спиртного предлагают в 22:00. Соответствующие письма были направлены в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и еще ряд ведомств.

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Согласно инициативе ОНФ, поправки должны быть внесены в Федеральный закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта». Сейчас торговать алкоголем на территории РФ разрешено с 8:00 до 23:00 по местному времени. Согласно КоАП, нарушение правил продаж алкоголя грозит юридическому лицу штрафом до 300 тыс. рублей с конфискацией товара.

Если реформа вступит в силу, реализация алкоголя будет заканчиваться в 22:00 по всей стране.

«На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9–14%», — пояснил газете «Известия» член центрального штаба ОНФ, депутат ГД Николай Говорин.

В ОНФ рассчитывают, что нововведения помогут сократить количество ДТП, а также повлияют на потребление алкоголя среди россиян в целом. Как уточнили в организации, положительное влияние временных ограничений на торговлю спиртным ранее уже подтверждалось во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Госдуме инициативу общественников поддержали. «Все, что происходит после 22:00, это, конечно, требует контроля. В данном случае, я как врач стою на стороне сокращения потребления алкоголя в очень жесткой форме – особенно в тех количествах, в которых это принято делать в России. В любом случае это только на благо», — сообщила «Газете.Ru» сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина.

По ее мнению, борьба с потреблением алкоголя в первую очередь идет на пользу молодежи. «Госдума по этой теме разработала уже массу законопроектов. Молодые люди должны понимать, что потребление алкоголя и сигарет – это не модно. Для нас работа в этом направлении является приоритетом», — отметила депутат.

Поддержали инициативу и в Минздраве. Сейчас ведомство обсуждает ее с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями экспертного сообщества.

«По этой причине давать комментарии пока преждевременно. Вместе с тем отметим, что опыт применения ограничительных мер показывает их эффективность с точки зрения снижения потребления алкоголя», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Так, по данным ведомства, за последние семь лет потребление алкоголя снизилось более чем вдвое –– с 18 л в 2011 году до 9,3 л в 2018-м, сообщают «Известия».

Федеральные нормативы, согласно которым реализация алкоголя в нашей стране разрешена с 8:00 до 23:00, используют 22 субъекта, среди них — Москва, Пермский край, Челябинская, Ярославская области. Однако более суровые ограничительные меры уже действуют в некоторых субъектах РФ: например, в Санкт-Петербурге уже сейчас нельзя купить алкоголь после 22:00. Продажа спиртных напитков там также начинается значительно позже – с 11:00.

Еще серьезнее к ограничительным нормам подошли в Тюменской области — там торговля алкоголем завершается в 21:00. В Чечне продавать крепкий алкоголь можно лишь с 8:00 до 10:00, а в Республике Саха (Якутия) запрет действует с 20:00 до 14:00 — на приобретение спиртного там выделяют всего шесть часов в день.

Отметим, что в начале ноября сообщалось, что Россия вошла в топ-10 самых пьющих стран мира. По данным Организации экономического развития и сотрудничества, за год россиянин в среднем выпивает 11,1 литра алкоголя. Кроме того, Росстат также зафиксировал рост числа умерших в результате отравления алкоголем — в первой половине 2019 года по этой причине скончались 3,9 тыс. человек, что на 21,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время Москва возглавила рейтинг субъектов России по количеству первичных заболеваний психическими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. В 2018 году было зафиксировано 2,8 тыс. пациентов с диагнозами такого рода, включая синдром алкогольной зависимости.