Не поделили дорогу: в Мытищах водитель зарезал пешехода

В городе Мытищи Московской области водитель убил пешехода ударом ножа в шею. Об этом сообщило управление областного Следственного комитета.

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По данным ведомства, это произошло еще 6 ноября. На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом — тот якобы переходил дорогу в неположенном месте. В ходе ссоры пенсионер ударил оппонента ножом в шею — от полученного ранения он скончался.

Подозреваемый задержан — это местный предприниматель. По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Следствие проводит комплекс следственных действий — если вина пенсионера будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В интернете опубликована видеозапись нападения. Как передает телеграм-канал Life Shot, инцидент попал на камеры дорожного наблюдения.

На кадрах видно, как внедорожник остановился, после чего пешеход подошел к машине и у него с водителем состоялся короткий разговор. В какой-то момент дверь машины резко открылась, пешеход схватился за шею и сделал несколько шагов назад.

Шатаясь, раненный в шею мужчина прошел немного вперед — а машина продвинулась, чтобы оттолкнуть потерпевшего. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Ранее в Ставрополе возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины после ДТП. Как сообщала пресс-служба СК по региону, ЧП произошло 14 ноября на проезжей части проспекта Кулакова города Ставрополя.

Там местные жители обнаружили тело 45-летнего мужчины. По данным правоохранителей, 49-летний подозреваемый двигался на личном автомобиле марки «ВАЗ 2110», затем произошло ДТП — он столкнулся с машиной марки «ВАЗ 2114». После этого мужчина пытался скрыться с места происшествия, однако второй участник аварии попытался задержать нарушителя. В результате между участниками дорожного движения произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар ножом в грудь водителю «ВАЗ 2114» — он скончался на месте.

Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Правоохранителям удалось оперативно выяснить личность злоумышленника — им оказался ранее судимый за грабеж 49-летний житель города Михайловска.

29 октября стало известно о стрельбе на северо-западе Москвы. Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, водитель выстрелил в пешехода из травматического оружия во время конфликта. В ведомстве отмечали, что инцидент произошел на улице Мневники, около дома 23. Конфликт завязался между парковавшим свой автомобиль водителем и пьяным пешеходом.

«В ходе перепалки водитель выстрелил в пешехода из травматического оружия», — сообщил собеседник агентства.

При этом в главке уточнили, что пострадавший не получил проникающего ранения. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Конфликт на дороге произошел 4 октября 2019 года и в Нижневартовске — там тоже пешеход нарушил правила дорожного движения и вступил в перепалку с водителем автомобиля, которая закончилась трагически.

По информации Следственного комитета Югры, убийство произошло, когда 42-летний нетрезвый мужчина начал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент одна из машин объехала пешехода и остановилась — из нее вышел водитель, разгорелся конфликт, который закончился тем, что 23-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, ударил пешехода кулаком в лицо. Тот упал и ударился головой об асфальт — медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. В результате потерпевший скончался.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности». Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Еще один дорожный конфликт между выпившим прохожим и агрессивным водителем произошел 18 августа этого года в Петроградском районе Петербурга. Около 03.00 возле дома 26/28 по Каменноостровскому проспекту между водителем автомобиля марки БМВ и местным жителем началась ссора. В итоге мужчина ударил пешехода ножом в грудь и уехал. 30-летнего пострадавшего увезли в больницу, где было зафиксировано непроникающее ранение.

Как стало известно «Фонтанке», автомобиль зарегистрирован на 40-летнего жителя Петроградского района. Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело.