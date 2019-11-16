Насилие на лекции: новый поворот в деле Соколова

В ходе личного приема в Санкт-Петербурге к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обратился молодой человек, который рассказал о том, как в 2018 году поссорился с «лектором, который обвиняется в совершении особо тяжкого преступления».

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По всей видимости, под «лектором» подразумевается бывший доцент Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) Олег Соколов, обвиняемый в настоящее время в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

«Молодой человек рассказал, что по завершении лекции между ним, являвшимся слушателем, и лектором возникли разногласия, в результате чего по указанию лектора слушатель был выведен из аудитории с применением силы.

По этому поводу последний обращался в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было», — говорится в сообщении СК РФ.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал «внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы», передает «Российская газета».

Утром 9 ноября находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения Соколова достали из реки Мойки с сильным переохлаждением. При нем обнаружили рюкзак с отрезанными женскими руками. Как оказалось, 63-летний историк пытался его утопить, но упал в воду. Его доставили в больницу.

После этого правоохранители провели обыски в квартире бывшего преподавателя местного вуза. Как отмечает «Фонтанка», стражи порядка обнаружили там только голову 24-летней девушки. Накануне ночью еще несколько пакетов – огромный мешок, один поменьше и черный пакет – злоумышленник сбросил в реку. Тело убитой смогли обнаружить только в понедельник, 11 ноября.

В тот же день Соколов признал свою вину. Доцент на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, где ему было официально предъявлено обвинение по ст.105 ч.1 УК РФ «Убийство», заявил, что преступление совершено на почве личного конфликта. Он плакал и бился головой о стену, утверждая, что они с возлюбленной планировали пожениться.

«Я не понимаю, как все это произошло», — говорил историк.

По версии следствия, бывший сотрудник СПбГУ выстрелил в голову своей девушке в то время, пока она спала, передает «Фонтанка». Смерть 24-летней аспирантки наступила в 2 часа ночи 8 ноября. У них состоялся конфликт из-за ревности Ещенко к детям Соколова от предыдущих браков. Возлюбленная историка пошла спать, а сам бывший лектор, как предполагает следствие, взял обрез, зарядил его патроном и выстрелил ей в висок. А потом еще три раза. Пули в голове девушки обнаружили с помощью рентгена. Ранее следователи рассматривали версию о том, что Соколов застрелил девушку непосредственно во время ссоры.

После этого обвиняемый спрятал тело Анастасии у себя дома и даже принял гостей в соседней комнате. Те ничего необычного не заметили.

Затем он попытался избавиться от улик. На допросе Соколов рассказал, что в дальнейшие его планы входило самоубийство. Он якобы собирался себя казнить в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта, писала «Фонтанка».

12 ноября глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург криминалистов, чтобы проверить информацию по еще одному эпизоду. «Проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки», — рассказали в ведомстве о цели поездки московских сотрудников.

СМИ сообщали, что осенью 2008 года еще одна возлюбленная Соколова заявила об избиении. Однако тогда хода делу давать не стали. Мужчина якобы поднес к ее лицу нагретый утюг и стал угрожать, что изуродует ее на всю жизнь.

«После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут», — приводит издание цитаты из заявления девушки, написанного более 10 лет назад.