Последняя реконструкция: Соколов провел эксперимент в каске

В Санкт-Петербурге прошел следственный эксперимент с историком Олегом Соколовым, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко — правоохранители в целях безопасности одели арестанта в бронежилет и каску. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сначала ученого привезли в его квартиру на набережной реки Мойки, а после сотрудники полиции провели его к месту, откуда он предположительно сбрасывал останки Ещенко в воду — часть набережной перекрыли. В разные точки набережной арестованного перемещали на машине.

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Официальное обвинение Следственный комитет России предъявил Соколову 11 ноября — по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В зале суда во время избрания меры пресечения подследственный плакал и оправдывался. «Она пришла в бешенство. Дальше все произошло, это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом...» — оправдывался Соколов. Суд отправил его под стражу на два месяца — 15 ноября, его отправят в СИЗО «Кресты-2».

По предварительным данным следствия, доцент застрелил девушку из обреза дробовика еще 7 ноября. После этого спрятал тело девушки у себя дома и даже принял в соседней комнате гостей. Пришедшие к нему домой знакомые не заметили ничего необычного.

Спустя два дня ученый решил избавиться от тела: он купил пилу, расчленил тело и пошел топить отпиленные до локтей руки убитой в реке Мойке, но упал в воду. Соколова вытащили из воды с рюкзаком, в котором оказались женские руки. С сильным переохлаждением его доставили в больницу и задержали. Впоследствии в квартире нашли обезглавленное тело молодой девушки, голову и орудия преступления.

Сейчас на Кубани земляки погибшей студентки собирают деньги для помощи семье Ещенко. Местные власти также выразили готовность помочь родным девушки, если они обратятся с такой просьбой.

При этом, как сообщил адвокат Соколова Александр Почуев, доцент выразил желание помочь с организацией ее похорон. «Предстоят похороны, хотели бы тоже оказать материальную помощь, но понятно, что никакими деньгами не то, что не откупиться, а не смягчить трагедию», — сказал юрист РИА «Новости». Он сообщил, что пытался связаться с семьей убитой, но назвал это «щепетильным делом».

Тем временем, Евгения Лукьянова, соседка погибшей студентки СПбГУ Анастасии Ещенко, поделилась с изданием «МК» предположениями о причине ссоры, после которой Соколов убил свою возлюбленную. По словам подруги, девушка накануне написала ей о том, Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми и говорила, что в этих отношениях теряет себя.

Кроме того, Евгения Лукьянова опубликовала скриншоты своей переписки с Настей Ещенко в соцсети «Вконтакте». По ней становится ясно, что о романе с Олегом Соколовым Ещенко рассказала подруге еще в январе 2015 года.

Подруга Ещенко отметила, погибшая очень сильно любила Соколова. Она во всем его поддерживала, лечила, когда болел, защищала, когда обижали.

«О чем здесь говорить?! Это не «оступился раз в своей долгой, честной жизни», как он выразился, слезно выпрашивая телевизор и очки, чтобы продолжать работать. Он убил и расчленил человека. Очень хорошего человека», — заключила девушка.

Анастасию Ещенко похоронят в ее родной кубанской станице Старовеличковская в субботу 16 ноября.

Близкое окружение и студенты историка Соколова характеризуют его как эксцентричного и честолюбивого человека. Его ученики заявляли, что во время экзамена преподаватель мог накричать и выгнать из аудитории, а знавшие его поклонники исторических реконструкций отмечают, что «Сир» — так называли его реконструкторы — всегда был со странностями.