«Закопал у дома»: в Крыму нашли тело пятилетней девочки

В Крыму обнаружили мертвой пятилетнюю девочку, которая пропала 12 ноября. На теле обнаружены следы насильственной смерти, сейчас на месте работают эксперты-криминалисты, сообщили в главке СК по Республике Крым и Севастополю.

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Найти тело малышки удалось после того, как правоохранители задержали и допросили подозреваемого в причастности к ее пропаже — отчима девочки. Мужчина признался в убийстве и показал, где спрятал труп.

«В процессе проведения соответствующих исследований с участием экспертов Управления криминалистики была установлена причастность к исчезновению девочки ее отчима. А в ходе дальнейшего допроса он дал признательные показания в совершении убийства ребенка», — сказали в ведомстве.

По версии следствия, мужчина убил падчерицу днем 12 ноября, а затем отнес ее тело недалеко от дома и прикопал землей. Глава Раздольненского района, где жила семья, сообщил, что тело лежало в канаве.

Чтобы обеспечить себе алиби, подозреваемый забрал документы падчерицы и младшего двухлетнего сына из детсада и попытался выехать с мальчиком на территорию Украины. Однако ему не удалось покинуть Россию, тогда он вернулся домой и написал в полицию заявление о пропаже ребенка.

Полицейским он рассказал, что пошел по делам и взял с собой сына, а девочку оставил дома одну. Когда он вернулся, дверь была открыта, а ребенок пропал. Следов взлома на двери обнаружено не было. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, в рамках которого стали допрашивать воспитателей в детсаду, куда ходила девочка, медиков больницы, где она наблюдалась, и жителей села Кропоткино Раздольненского района, где жила семья.

В поисках девочки участвовали около 400 человек, среди них волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт-Крым», жители села Кропоткино и добровольцы из других регионов. Поисковики также задействовали дроны и тепловизоры.

При этом еще во время поисков девочки волонтеры и местные жители говорили о том, что история кажется очень подозрительной.

«Не верю я, что пятилетний ребенок мог просто взять, выйти из дома и пойти гулять. Люди тычут пальцем в отчима, склоняются к версии, что он причастен к пропаже», — рассказал журналистам один из поисковиков.

Он отметил, что мужчина, отправляясь по делам, вполне мог попросить соседей в селе посмотреть несколько часов за ребенком.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения, суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следствие устанавливает детали преступления, по делу назначен ряд экспертиз.

Как сообщают СМИ, 45-летний мужчина жил со своей 23-летней супругой. Убитая девочка приходилась ему падчерицей, у пары был общий двухлетний сын.

По словам жителей села Кропоткино, мать семейства уехала на заработки, воспитанием детей занимался мужчина, приехавший в село буквально пару лет назад.

Администрация детского сада рассказала, что сын пары перестал посещать учреждение еще в конце октября, а девочку видели в последний раз на прошлой неделе, 8 ноября. Отсутствие детей глава семьи объяснял тем, что они болеют.

12 ноября, в день убийства, мужчина приехал в детсад и «задним числом» написал заявление о том, что с 11 ноября девочка не будет посещать учреждение две недели. Мужчина сказал, что хочет оздоровить детей.

Заведующая детсадом пояснила, что по закону родители имеют право взять «отпуск» для ребенка, поэтому сотрудники не увидели в поведении мужчины ничего подозрительного. По ее словам, дети всегда выглядели ухоженными и веселыми.

«Мы не замечали ничего плохого. Привозил в детсад на хорошей, дорогой машине. Всегда интересовался, как дети занимаются, как едят, гуляют. Даша любит рисовать свою семью: себя, папу маму и братика. Никаких предпосылок, ни предчувствий у нас и не было!» – приводит слова женщины сайт kp.ru.

Единственной странностью в поведении отца было то, что он легко одевал детей. Когда сотрудники детсада спрашивали, почему на детях одежда не совсем по погоде, он говорил, что таким образом закаляет их.

Мать пропавшей девочки во время трагедии находилась в Китае. Узнав об исчезновении дочери, она сразу же купила билеты домой, однако самый ближайший путь предполагает три пересадки.

«Я в Китае нахожусь. Иначе бы давно уже была в Крыму. Я вылетаю из Наньнин до Пекина, оттуда в Новосибирск, потом Москва и только потом Симферополь. Это ближайшее время и путь», – сказала 23-летняя девушка.

По ее словам, было нелегко найти 40 тыс. руб. на перелет: «Я бросила всю работу к чертям и купила ближайшие билеты. Скоро я буду на месте». Тем временем ее мать, бабушка детей уже прилетела в Крым из Иваново.