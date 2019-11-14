Предлагает деньги: Соколов хочет обратиться к семье убитой

Историк Олег Соколов готов оказать материальную помощь семье убитой им 24-летней Анастасии Ещенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката арестованного ученого Александра Почуева, сделавшего соответствующее заявление на брифинге в Москве.

«Предстоят похороны. <…> Олег Валерьевич [готов] оказать материальную помощь. Но понятно, что никакими деньгами в данном случае не смягчить трагедию», – подчеркнул юрист.

По словам адвоката, он пытался связаться с семьей убитой Соколовым девушки, но «контакта с ними никто не предоставляет». Почуев подчеркнул, что его подзащитный принесет извинения, как только соответствующая возможность появится.

Реклама

«Сторона защиты, апеллируя к нему, приносит свои извинения сейчас», – добавил адвокат.

В понедельник, 11 ноября, Следственный комитет России официально предъявил теперь уже бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову обвинение в убийстве Анастасии Ещенко по части 1-й статьи 105-й УК РФ. В зале суда обвиняемый плакал и оправдывался. «Она пришла в бешенство. Дальше все произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом...» — говорил Соколов.

Следствие полагает, что профессор застрелил аспирантку из обреза дробовика в четверг, 7 ноября. После этого спрятал тело девушки у себя дома и даже принял в соседней комнате гостей. Пришедшие к нему домой знакомые не заметили ничего необычного.

Спустя два дня ученый решил избавиться от тела: он купил пилу, расчленил тело и в состоянии чрезвычайного опьянения пошел топить отпиленные до локтей руки убитой в реке Мойке, но упал в воду. Соколова вытащили из воды с рюкзаком, в нем обнаружились конечности. С сильным переохлаждением его доставили в больницу и задержали.

Впоследствии в квартире нашли обезглавленное тело молодой девушки, голову и орудия преступления. Соколов дал признательные показания.

На суде Соколов заявил, что убийство совершил на почве личного конфликта с Ещенко. По словам историка, его молодая любовница «слишком негативно» начала реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака.

Защита утверждает, что убийство Соколов совершил в состоянии аффекта после «психотравмирующей ситуации».

При этом издание «Фонтанка» без ссылки на источники сообщает, что Соколов застрелил девушку, пока она спала, во втором часу ночи — она уснула после ссоры, а историк зарядил обрез ружья дробью и выстрелил спящей в висок. Утверждается, что было сделано четыре выстрела.

С именем Соколова связаны российские военно-исторические реконструкции, его считают одним из основоположников этого движения. За научную и общественную деятельность он был награжден французским орденом Почетного легиона — которого теперь он может лишиться. Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА «Новости» в канцелярии Ордена.

Кроме того, он проводил исторические консультации для кинематографистов, которые снимают фильмы о наполеоновской эпохе.

Соколов был известен как весьма эксцентричный человек. Его студенты утверждали, что в ходе экзамена профессор мог накричать на них по-французски. Также СМИ сообщали, что доцент состоял в отношениях со своими студентками.

В реконструкторской среде ходят рассказы о крайнем честолюбии Соколова. В 2008 году в ходе реконструкции Бородинского сражения Соколов, как командующий французской армией, отказывался признавать присвоение лейтенантского звания участнику одного из военно-исторических клубов. «Сир» (так Соколов требовал называть себя) после многочисленных угроз якобы приказал членам нескольких украинских реконструкторских организаций силой сорвать эполеты с «самозваного» лейтенанта.

В результате «конфликта при Бородине», когда верные «Сиру» кавалеристы ворвались в центр каре защищавших своего лейтенанта реконструкторов, и после вмешательства ОМОНа, звание удалось отстоять. Историю рассказал в своем фейсбуке участник реконструкций сражений эпохи Наполеоновских войн Всеволод Радченко.

Старая знакомая Олега Соколова подтвердила «Газете.Ru», что историк всегда обладал вспыльчивым характером.

«Он, думаю, верил и хотел, чтобы его любили», — заявила женщина.