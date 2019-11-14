Предлагает деньги: Соколов хочет обратиться к семье убитой

Соколов предложил семье убитой им аспирантки материальную помощь

Расчленивший 24-летнюю любовницу историк Олег Соколов готов помочь семье убитой Анастасии Ещенко материально. Адвокат убийцы также заявил, что его подзащитный готов принести извинения, «как только представится возможность», но добавил, что трагедию никакими деньгами не смягчить.

Историк Олег Соколов готов оказать материальную помощь семье убитой им 24-летней Анастасии Ещенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката арестованного ученого Александра Почуева, сделавшего соответствующее заявление на брифинге в Москве.

«Предстоят похороны. <…> Олег Валерьевич [готов] оказать материальную помощь. Но понятно, что никакими деньгами в данном случае не смягчить трагедию», – подчеркнул юрист.

По словам адвоката, он пытался связаться с семьей убитой Соколовым девушки, но «контакта с ними никто не предоставляет». Почуев подчеркнул, что его подзащитный принесет извинения, как только соответствующая возможность появится.

«Сторона защиты, апеллируя к нему, приносит свои извинения сейчас», – добавил адвокат.

В понедельник, 11 ноября, Следственный комитет России официально предъявил теперь уже бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову обвинение в убийстве Анастасии Ещенко по части 1-й статьи 105-й УК РФ. В зале суда обвиняемый плакал и оправдывался. «Она пришла в бешенство. Дальше все произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом...» — говорил Соколов.

Следствие полагает, что профессор застрелил аспирантку из обреза дробовика в четверг, 7 ноября. После этого спрятал тело девушки у себя дома и даже принял в соседней комнате гостей. Пришедшие к нему домой знакомые не заметили ничего необычного.

Спустя два дня ученый решил избавиться от тела: он купил пилу, расчленил тело и в состоянии чрезвычайного опьянения пошел топить отпиленные до локтей руки убитой в реке Мойке, но упал в воду. Соколова вытащили из воды с рюкзаком, в нем обнаружились конечности. С сильным переохлаждением его доставили в больницу и задержали.

Впоследствии в квартире нашли обезглавленное тело молодой девушки, голову и орудия преступления. Соколов дал признательные показания.

На суде Соколов заявил, что убийство совершил на почве личного конфликта с Ещенко. По словам историка, его молодая любовница «слишком негативно» начала реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака.

Защита утверждает, что убийство Соколов совершил в состоянии аффекта после «психотравмирующей ситуации».

При этом издание «Фонтанка» без ссылки на источники сообщает, что Соколов застрелил девушку, пока она спала, во втором часу ночи — она уснула после ссоры, а историк зарядил обрез ружья дробью и выстрелил спящей в висок. Утверждается, что было сделано четыре выстрела.

С именем Соколова связаны российские военно-исторические реконструкции, его считают одним из основоположников этого движения. За научную и общественную деятельность он был награжден французским орденом Почетного легиона — которого теперь он может лишиться. Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА «Новости» в канцелярии Ордена.

Кроме того, он проводил исторические консультации для кинематографистов, которые снимают фильмы о наполеоновской эпохе.

Соколов был известен как весьма эксцентричный человек. Его студенты утверждали, что в ходе экзамена профессор мог накричать на них по-французски. Также СМИ сообщали, что доцент состоял в отношениях со своими студентками.

В реконструкторской среде ходят рассказы о крайнем честолюбии Соколова. В 2008 году в ходе реконструкции Бородинского сражения Соколов, как командующий французской армией, отказывался признавать присвоение лейтенантского звания участнику одного из военно-исторических клубов. «Сир» (так Соколов требовал называть себя) после многочисленных угроз якобы приказал членам нескольких украинских реконструкторских организаций силой сорвать эполеты с «самозваного» лейтенанта.

В результате «конфликта при Бородине», когда верные «Сиру» кавалеристы ворвались в центр каре защищавших своего лейтенанта реконструкторов, и после вмешательства ОМОНа, звание удалось отстоять. Историю рассказал в своем фейсбуке участник реконструкций сражений эпохи Наполеоновских войн Всеволод Радченко.

Старая знакомая Олега Соколова подтвердила «Газете.Ru», что историк всегда обладал вспыльчивым характером.

«Он, думаю, верил и хотел, чтобы его любили», — заявила женщина.