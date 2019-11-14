«Тихий парень»: что известно о стрельбе в Благовещенске

В сети опубликованы видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска, где студент расстрелял однокурсников. Кадры были сняты очевидцами трагедии. На полу одного из кабинетов лежит раненый человек, над ним склоняются студенты, кто-то за кадром спрашивает: «Все?».

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Стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства открыл 19-летний студент утром 14 ноября вскоре после начала занятий.

Телеграм-канал Baza сообщает, что нападавшего зовут Даниил Засорин. По некоторым данным очевидцев, преподаватель выгнала студента из аудитории из-за опоздания. Подозреваемый вышел из кабинета, а затем вернулся туда с охотничьим ружьем и открыл стрельбу в классе. Сама преподавательница не пострадала, поскольку парень заставил ее покинуть аудиторию.

Один из одногруппников стрелка рассказал журналистам, что как только тот вошел в класс с оружием, все учащиеся, кроме одного, сразу спрятались. Стрелок якобы спросил у парня, почему тот не прячется. После того, как тот ответил, что ему все равно, вооруженный выстрелил в него.

Однако рассказы студентов разнятся. Так, сайт kp.ru приводит слова другого свидетеля, который утверждает, что ученик, в которого выстрелил подозреваемый, умолял его не стрелять. «Он вошел спокойно. Еще музыка, знаете, играла – «Нирвана», Курт Кобейн. Он под нее и зашел в кабинет.

Он подошел к одному парню и спросил: «Хочешь жить?». Тот умолял его. Прямо в упор приставил ему дуло», — сказал очевидец.

Как сообщили в региональном управлении МВД, первыми на место ЧП прибыли сотрудники ДПС — после того, как к ним на улице подбежал молодой человек и рассказал о том, что в колледже неизвестный открыл стрельбу.

Подозреваемый студент оказал сопротивление правоохранителям, его удалось заблокировать в одной из аудитории. По данным ведомства, стрелок покончил с собой.

От рук подозреваемого погиб один из учащихся колледжа, еще трое получили множественные огнестрельные ранения. В пресс-службе Минздрава Амурской области сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«Один — в тяжелом состоянии, у второго — состояние средней тяжести. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное», — передает данные ведомства ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»). На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. В ведомстве отметили, что студент был вооружен охотничьим ружьем и имел на него регистрацию. Следователи работают дома у Засорина, изучают его компьютер и личные записи.

Родители подозреваемого сообщили, что Даниил купил ружье на личные деньги и хранил его по всем правилам в сейфе, который стоял в их спальне.

Учащиеся колледжа рассказали СМИ свои предположения о том, что могло стать причиной трагедии. Так, первокурсник колледжа сказал, что Засорин подвергался издевательствам со стороны одногруппников. В МВД ранее также подтвердили, что причиной происшествия мог стать конфликт между сверстниками.

Однако другие учащиеся утверждают, что у юноши не было заметных конфликтов с окружающими и не видят причин для вспышки агрессии с его стороны.

«Он был тихий, спокойный парень. Никто его не трогал», — сказал один из студентов телеграм-каналу Mash.

Власти Амурской области заявили, что в колледже были приняты меры безопасности: утром 14 ноября там дежурил охранник и действовала тревожная кнопка. По словам студентов, стрелок без труда пронес оружие в здание.

«Парень пришел с помповым дробовиком типа «Сайги», пронес мимо охранника, потом пошел в туалет и там заряжал его», — рассказал учащийся.

По его словам, стрелок спросил у одного из учащихся, хочет ли тот жить — и предложил выпрыгнуть из окна. Молодой человек действительно выпрыгнул и сломал себе обе руки.

«Дальше пошел, учителя выкинул из аудитории и стрелять начал по кому-то. Одного убил, двоих ранил. Потом его полицейский ранил», – добавил студент в беседе с телеканалом «360».

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нападавший действовал в одиночку. «На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб», – написал он в соцсетях.

Глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших: «И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении».

После случившегося власти Благовещенска также пообещали усилить меры безопасности в социальных учреждениях города.