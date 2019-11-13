Застрелил во сне: новый поворот в деле историка Соколова

Олег Соколов, теперь уже бывший доцент исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, убивший аспирантку Анастасию Ещенко, осуществил свое злодеяние, когда жертва спала. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Все произошло в 2 часа ночи 8 ноября в квартире Соколова, расположенной на Набережной Мойки, дом 82. 24-летняя Анастасия поссорилась с 63-летним доцентом (они жили вместе как супружеская пара) из-за ее ревности к его детям от предыдущего брака. После ругани девушка легла спать.

Соколов же, осознавая свои действия, взял ружье-дробовик с укороченным стволом, поднес его к виску девушки и выстрелил. Затем, он сделал еще три выстрела, каждый раз перезаряжая оружие. Впоследствии четыре пули в голове Анастасии нашли с помощью рентгена.

После этого Соколов спрятал тело девушки у себя дома и даже принял в соседней комнате гостей. Пришедшие к нему домой знакомые не заметили ничего необычного. Спустя два дня ученый решил избавиться от тела: он купил пилу, расчленил тело и в состоянии чрезвычайного опьянения пошел топить отпиленные до локтей руки убитой в реке Мойке, но упал в воду.

Соколова вытащили из воды с рюкзаком, в котором обнаружились человеческие конечности.

С сильным переохлаждением его доставили в больницу и задержали. В его квартире нашли обезглавленное тело молодой девушки, голову и орудия преступления. Соколов дал признательные показания.

11 ноября Соколов на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, где ему было официально предъявлено обвинение по ст.105 ч.1 УК РФ «Убийство», заявил, что преступление совершено на почве личного конфликта. Он плакал и бился головой о стену, утверждая, что они с возлюбленной планировали пожениться.

«Я не понимаю, как все это произошло», — говорил историк.

По ходатайству следствия судьей Юлией Максименко в отношении историка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 января 2020 года с содержанием в СИЗО «Кресты-2». Ходатайство следователя Соколов назвал справедливым и выразил раскаяние, передает ФАН.

В тот же день в СПбГу прошло ректорское совещание, на котором его участники, в частности, выразили соболезнования родным и близким Анастасии Ещенко.

«Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие. В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом О. Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями», — указывалось в комментарии вуза.

Руководство университета также поддержало инициативу о восстановлении требования об обязательном предоставлении работниками образовательной сферы документов о состоянии психического здоровья.

Мать обвиняемого Людмила Соколова заявила, что поступок их сына семья не сможет перенести, все родственники были «в ужасе».

«Не дай ему работать — он сразу умрет. Он не сможет без этого жить», — сказала женщина.

Людмила Соколова также отметила, что новая возлюбленная ее сына аспирантка Анастасия Ещенко была недовольна тем, что Соколов общался с двумя детьми от прошлого брака.

Мать убитой — Галина Ещенко — сообщила, что дочь всегда была отличницей, увлекалась историей, танцами, рисовала, знала три языка и хотела преподавать в университете. По словам женщины, Анастасия не рассказывала родным о своем ухажере — Соколов им был известен лишь как научный руководитель.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил специалистов Главного управления криминалистики СК в Санкт-Петербург. Эксперты должны помочь расследовать дело.

«Проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки», — раскрыли в ведомстве цели поездки столичных криминалистов в Санкт-Петербург.

СМИ ранее сообщали, что в конце осени 2008 года одна из студенток Олега Соколова, состоявшая с ним в интимных отношениях, заявила об избиении. Тем не менее, тогда хода делу давать не стали, передает НСН.

«Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, я ощущала исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут», — говорится в заявлении, написанном девушкой еще более 10 лет назад.