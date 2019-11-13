Полтонны веществ: ФСБ накрыла онлайн-магазин наркотиков

ФСБ ликвидировала один из крупнейших в российском даркнете интернет-магазинов, который распространял наркотики. Как сообщили в пресс-службе ведомства, курьеры доставляли запрещенные вещества на территории от Санкт-Петербурга до Томска.

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«Из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша)», — отметили в ФСБ. Специалисты оценивают розничную стоимость изъятых наркотических средств в 650 млн руб.

Силовики провели операцию по ликвидации онлайн-магазина в Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областях. В результате были задержаны семь сотрудников онлайн-платформы, все они работали курьерами. Среди граждан, привлеченных к ответственности, нет ни одного организатора магазина.

Согласно оперативным данным, двое из задержанных курьеров отвечали за особо крупные партии — доставляли до 300 кг наркотиков из Москвы и Петербурга в областные города. Еще пять человек развозили по различным регионам более мелкие партии до 50 кг.

В отношении курьеров следственное подразделение ФСБ возбудило семь уголовных дел по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК). По этой статье им грозит от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного. В ФСБ не уточнили, когда именно были задержаны подозреваемые. Сейчас все они находятся в СИЗО.

Проблему распространения наркотиков через онлайн-платформы в даркнете этой осенью обсудили в Госдуме. Участники слушаний признали, что уже сейчас онлайн-магазины по торговле наркотиками имеют огромный охват аудитории. Крупнейшей подобной онлайн-платформой в российском сегменте глубинного интернета является Hydra. Согласно расследованию «Россия под наркотиками» издания «Лента.ру», на сегодняшний день Hydra имеет аудиторию в 800 тыс. активных пользователей, каждый день через нее прячется 13,6 тыс. тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 млн руб.

Специалисты и чиновники признались, что российские власти оказались не готовы к борьбе с распространением запрещенных веществ в даркнете. Глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что во многих региональных подразделениях МВД сотрудники даже не понимают терминологию, связанную с информационными технологиями — не говоря уже о том, что у них нет оборудования, чтобы бороться с наркопреступностью в сети. По его мнению, эту проблему можно решить, если организовать краткосрочные курсы для сотрудников полиции, которые будут заниматься расследованиями в даркнете.

В конце октября президент Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в России, в частности ограничить в сети доступ к информации о способах изготовления, применения и покупки наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В МВД начали готовить поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ о введении ответственности за пропаганду наркотиков в сети. Сейчас в России за это предусмотрены административные штрафы.

«В результате такой пропаганды [в сети] в потребление и незаконный оборот наркотиков вовлекаются новые лица. Это способствует созданию устойчивого спроса на наркотики и ведет к расширению рынка их незаконного сбыта», — говорится в уведомлении силового ведомства о начале разработки этого документа. В случае, если проект МВД будет одобрен, он вступит в силу в декабре 2020 года.

При этом специалисты отметили, что бороться с распространением наркотиков в интернете только с помощью запретов и оперативно-розыскных мероприятий невозможно. Представитель ОП РФ Артем Кирьянов указал, что молодежь, которая сегодня составляет значительную часть аудитории онлайн-магазинов по продаже наркотиков, всегда находит способы, чтобы обойти запреты.

«Если мы запрещаем подросткам или молодежи покупать, например, сигареты и таким образом боремся с курением, то мы сами подталкиваем их к тому, чтобы пойти в даркнет и достаточно быстро купить марихуану», — пояснил он.

По словам Кирьянова, очень важно, чтобы с молодежью говорили о вреде наркотиков. «Но недостаточно просто распространить по школам методички и попросить учителей провести беседы. С молодежью должны говорить лидеры мнений, к которым молодые люди прислушиваются», — полагает спикер.