«Была лучшей на курсе»: загадочное исчезновение школьницы

16-летняя школьница из Ставрополя пропала по дороге в школу, сообщает региональный Следственный комитет.

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В последний раз девушку видели 11 ноября в 7.30 утра — в тот день она собиралась в учебное заведение на городской этап олимпиады по астрономии, рассказала мать исчезнувшего подростка. По словам женщины, ее дочь встала раньше всех в семье, чтобы не опоздать на мероприятие — школьница считала его важным для получения отличного аттестата и поступления в вуз.

Однако до образовательного учреждения девушка так и не добралась. «Потом мне учитель сразу позвонил, что она не пришла на олимпиаду. Телефон до сих пор доступен, но в WhatsApp не выходит, на сообщения не отвечает», — рассказала мать школьницы.

На поиски вышли следователи, полицейские, спасатели, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и жители города. В первый день исчезновения девушки их усилия не увенчались успехом, однако 12 ноября правоохранители обследовали лесополосу рядом с рестораном по улице Кордон Столбик и обнаружили там мобильный телефон, предположительно принадлежащий школьнице. Примечательно, что он был завернут в полиэтиленовый пакет.

Местные жители рассказали, что неподалеку от места, где нашли телефон пропавшей девушки, расположен «клуб женатых мужчины», который горожане называют «Вдали от жен», передает портал «Регион online».

«Газете.Ru» удалось связаться с друзьями исчезнувшей девушки: по их словам, конфликтов у школьницы ни с кем не было — ей было не до ссор из-за посещения кружков и учебных заведений для одаренных детей. «Она ходила со мной в образовательный центр для одаренных детей. Была лучшей на нашем курсе русского языка, очень талантливая девочка. Сама по себе спокойная, добрая, общительная, со всеми находит общий язык», — рассказала знакомая пропавшей девочки.

Она также добавила, что школьница не могла «самовольно уйти из дома» — это не в ее характере. Другая подруга 16-летней девушки также считает исчезновение девушки крайне подозрительным. «Мы познакомились в Доме детского творчества два года назад. Вместе занимались журналистикой. Она добрая, веселая и умная, поэтому не думаю, что исчезла по своей воле. Мы на журналистике очень переживаем за нее», — подчеркнула подруга пропавшей девочки.

Следком принял решение возбудить уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование происшествия взял под контроль руководитель ставропольского отделения ведомства Игорь Иванов — он также выехал в лесополосу, где был обнаружен телефон подростка.

К вечеру 12 ноября на поиски 16-летней школьницы отправились жители разных районов Ставропольского края — по данным «Лизы Алерт», сейчас город и близлежащие территории осматривают более 100 человек. «Подвижек пока нет, работаем в лесу. Заняты поисками и волонтеры нашего отряда, и сотрудники СК, МВД, МЧС. При этом люди сейчас едут со всех концов региона для помощи в поисках, я точно знаю, у нас несколько экипажей сейчас в пути», — сообщил региональный координатор поискового отряда Дмитрий Батин ТАСС.

Ранее 16-летняя девушка уже пропадала на некоторое время. Так, по словам отчима школьницы Антона Толстова, за несколько дней до происшествия он узнал, что старшеклассница прогуливала дополнительные занятия по математике — однако родители приняли решение не наказывать подростка за отличную успеваемость.

«Дали подумать, что хочет, заниматься дальше или бросить эти дополнительные занятия. Никто не давил. Потом был разговор о том, какое решение она приняла. Она сказала, что математика не получается, заснула рано. Ни криков, ни скандалов, просто разговор, что будем делать дальше, продолжать учиться дополнительно или нет», — сообщил отчим порталу «Регион online».

Он также добавил, что в день исчезновения соседка отметила подозрительное поведение девушки — пенсионерка видела, как школьница «лазила и искала что-то в лесу».

Согласно ориентировке «Лизы Алерт», в день исчезновения школьница была одета в белую куртку, темно-синие джинсы и бежевые кожаные кеды.