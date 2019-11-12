«Жили, как в тюрьме»: мать не пережила побега детей

Жительница Челябинской области покончила с собой после того, как от нее сбежали трое детей — она держала дочерей 20 и 11 лет, а также 15-летнего сына взаперти на протяжении 11 лет. Об этом сообщает местный портал tramuk.ru.

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По данным регионального издания, инцидент произошел на прошлой неделе в городе Усть-Катав. Утром 7 ноября женщина сообщила полиции о пропаже детей. После этого в одном из частных домов поселка начался пожар — потушив огонь, спасатели при разборе завалов обнаружили тело 55-летней женщины. Детей в доме не было. Позже пожарные назвали две стандартных версии возникновения пожара — замыкание и поджог.

Когда правоохранители обнаружили пропавших, 20-летняя дочь погибшей рассказала, что мать на протяжении 11 лет держала ее с братом и сестрой взаперти. Дети были полностью изолированы — женщина не разрешала им выходить из дома и пользоваться телефоном без ее присмотра.

«Они жили, как в тюрьме. Внешне неплохой дом, опрятная семья. Гуляли всегда только вместе с матерью, на учете в соцзащите не стояли. Похоже, о них вообще никто не знал в плане соцслужб! Мать Дина подрабатывала швеей. Сама всегда ходила в магазин — детей не пускала. У нее когда-то была своя швейная мастерская — небольшой бизнес, но потом его пришлось закрыть», — рассказал сотрудник местной администрации изданию «КП-Челябинск».

В школу они не ходили, женщина сама обучала их чтению и письму. По словам старшей дочери погибшей, семья переехала в частный дом сразу после рождения младшего ребенка — отец живет в другом регионе.

Как рассказала 20-летняя девушка местным СМИ, мать покупала им диски с кинофильмами и разрешала смотреть на планшете мультфильмы в соцсетях. Однако только в ее присутствии. При этом она полностью контролировала все телефонные разговоры — детям позволялось звонить старшей сестре, которая уехала в Татарстан, и отцу, работающему в Кургане.

Побег из дома организовала именно старшая из детей. Ей удалось раздобыть смартфон, при помощи которого она втайне от матери поддерживала связь с внешним миром. «Сейчас дети под надзором, с ними работают социальные службы», — заявили в управлении соцзащиты Усть-Катава.

В теории опеку над братом и сестрой может взять 20-летняя дочь Дарина. Но проблема в том, что ее саму трудно назвать социально адаптированной — дальше близлежащего магазина она не ходила. Сейчас городская администрация и правоохранительные органы проводят проверку. Отец детей уже приехал в Усть-Катав.

Погибшая женщина, выйдя замуж в первый раз, переехала жить в Узбекистан, откуда вернулась после развода в Челябинскую область. Здесь она встретила нового супруга. Всего от первого и второго брака у нее было четверо детей: три дочери и сын.

Как выяснил региональный портал 74.ru, эта семья пропала из поля зрения социальных служб еще в 2009 году. На тот момент в ней было трое несовершеннолетних детей — 10-летняя дочь, пятилетний сын и 11-месячная дочь. Старшая дочь женщины, которой тогда было 23 года, уехала в Набережные Челны и создала там свою семью.

«Тогда у мамы где-то что-то перемкнуло. Она написала заявления в школу и в поликлинику, где осуществляли патронаж над ее грудной дочерью, о том, что семья выбывает в Уфу. Ей в школе отдали личное дело ребенка в руки. После этого она сменила три адреса, прописалась в деревне и пропала из поля зрения у всех. До 2014 года она еще получала пособия как малообеспеченная семья. Но в 2014 году она не пришла его переоформлять, и выплату прекратили. Она нигде не работала. У нее дома и внутри, и по периметру снаружи стояли видеокамеры», — рассказал порталу анонимный источник.

69-летний глава семейства последние полтора года проживает и работает в Кургане. До этого он трудился на двух работах, чтобы содержать семью. Все это время, по словам мужчины, он ни о чем не догадывался, как и старшая сестра детей, проживающая в Набережных Челнах. «Когда я утром шел на работу, жена при мне собирала детей в школу. Все деньги, что я зарабатывал, отправлял семье», — заявил отец детей.

Органы соцзащиты не готовы отдать детей их родителю, поскольку после проверки выяснилось, что у мужчины нет возможности их содержать, а из-за работы он не сможет оказать реально действенную помощь и реабилитацию после сложной стрессовой ситуации.

«Органы системы профилактики отрабатывают родственные связи, чтобы сохранить детям именно семейную обстановку. Если по каким-то объективным обстоятельствам установление опеки в отношении несовершеннолетних детей будет невозможно, то будет рассмотрен вопрос об их помещении в центр помощи семье и детям», — заявили 74.ru в соцзащите.