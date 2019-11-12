Пик пройден: названы главные страхи россиян

Главные страхи россиян назвал ВЦИОМ. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, наибольшие опасения у граждан страны вызывают социальная несправедливость, снижение уровня доходов и возможное исчезновение государственной медицины.

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Социологи опрашивали людей 31 октября — в исследовании учтено мнение 1,8 тыс. россиян старше 18 лет. Респондентов спрашивали, как они оценивают вероятность появления разнообразных проблем в жизни.

Чуть ниже по сравнению с результатами прошлого года стала обеспокоенность экономическими проблемами. Риск снижения дохода беспокоит 63% участников опроса, доля этого страха снизилась на 5%.

Рост социальной несправедливости пугает 68% опрошенных — это на 4% меньше, чем в январе этого года. Причем чаще всего по этому поводу беспокоятся люди старшего поколения — от 35 до 60 лет.

Молодежь в большей степени волнуют массовые беспорядки в стране, вызванные акциями протеста — этот страх назвали 56% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. Старшие поколения боятся этого в меньшей степени — лишь треть людей старше 40 лет тревожатся по этому поводу.

58% россиян боятся отказа в бесплатной медицинской помощи — рост на 3% с начала 2019 года. Гораздо меньше люди стали бояться увеличения цен на продукты — если в январе этого опасались 70% респондентов, то сейчас – лишь 58% россиян. Меньше всего российские граждане опасаются возможного обострения на международной арене — каждый пятый, — а также потери работы и роста преступности (35% и 36% соответственно).

В целом социологи отмечают снижение беспокойства в стране. Пик тревоги пришелся на весну и лето.

Причем исследователей удивили страхи в среде молодых людей. Они «рисуют сценарии апокалиптического характера», и пока что ученые не находят этому объяснения.

Экономические опасения россиян по поводу снижения доходов вполне понятны. В прошлом году реальные доходы населения сократились на 0,2%, однако позже Росстат провел переоценку и указал рост на 0,1%. В 2017-м речь шла снижении на 1,2%, в 2016-м показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015-м — на 3,2%, а в 2014-м — на 0,7%.

При этом на прошлой неделе статистическое ведомство сообщило, что реальные располагаемые доходы с вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию в третьем квартале выросли на 3%, но если считать с января по сентябрь, то это чисто номинальный рост — всего 0,2%.

Чиновники и сами не надеются на рост показателя. По официальному прогнозу Минэкономразвития на 2019 год реальные доходы населения могут увеличиться по итогам года на 0,1%, зарплаты — на полтора процента. При этом в 2020 году рост уровня реальных доходов ожидается в районе полутора процентов.

В конце октября социологи заявили, что главные страхи россиян остались неизменными с 1994 года: болезнь и смерть близких, угроза новой войны и произвол со стороны властей. Причем количество испытывающих страх граждан выросло в два раза за год — с 21% в 2017 году до 41% в 2018-м.

В марте 2019 года фонд «Общественное мнение» также опросил россиян о тревогах. Тогда в перечень попали страхи за детей и внуков — более 50%, собственное здоровье — 35%, из-за безденежья — 45%, а также перед терактами (16%) и неопределенностью будущего (15%).

В мае социологи также установили самые распространенные личные страхи граждан страны. В опросе приняли участие около 1600 человек. Они признались, что больше всего боятся темноты, насекомых и собак.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов назвал эти страхи глубинными или инстинктивными. «Это у нас от нашего древнего происхождения. Страх темноты, опасных животных, насекомых, все эти страхи абсолютно естественны, эволюционно необходимы. И в этом смысле выясняется, что мы ничем не отличаемся от наших древних предков. Но у нас, например, исчез страх грома, молнии, поскольку мы перестали жить в открытой местности», — заключил специалист.