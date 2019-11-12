Пощады не будет: у семей коррупционеров отберут наворованное

Конституционный суд РФ пришел к выводу, что изымать имущество, приобретенное на незаконные доходы коррупционеров, можно не только у их семей, но и у знакомых. Об этом говорится в отказе на жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и знакомых, сообщает принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание «Ведомости».

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В 2017 году Никулинский суд Москвы принял решение об изъятии у заявителей имущества на сумму более 9 млрд руб. Оно основывалось на том, что официальные заработки Захарченко и членов его семьи очевидно не позволяли приобретать автомобили и недвижимость в таком количестве, а также хранить в квартирах золотые слитки и сумки с деньгами.

Тогда родители экс-полковника, а также его сестра и бывшие сожительницы усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников. Согласно заявлению, поданному в суд, никто из них не обязан подтверждать законность происхождения средств, на которые приобреталось имущество, — Генпрокуратура так и не смогла доказать, что они были получены непосредственно из незаконных доходов Захарченко.

Однако Конституционный суд с ними не согласился и напомнил, что

подобная конфискация «относится к особым правовым мерам»: она направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей. Кроме того, порядок ее применения не лишает собственника, лишившегося имущества, права предоставить суду доказательства законности происхождения средств, на которые приобреталось имущество.

При этом спорные нормы не противоречат Конституции, так как не предполагают принятия произвольных решений об обращении имущества в доход государства. Кроме того, как подчеркнули судьи, проверка законности и обоснованности вынесенных в отношении заявителей решений в полномочия Конституционного суда не входит.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко прокомментировал «Ведомостям» решение суда и отметил, что исходя из норм, названных судьями, конфисковать в пользу государства могут имущество любого, кто не может доказать законность его происхождения. Причем подтверждать это придется при помощи справки из налоговой по форме 2-НДФЛ, так как другие доказательства суды во внимание не принимают.

По словам защитника, после решения по делу Захарченко число подобных дел резко выросло. Несмотря на то, что возможность распространения закона о контроле за расходами чиновников не только на их семью, но и на знакомых только обсуждается, по факту суды уже активно применяют это на практике.

В минувшую пятницу, 8 ноября, Московский суд рассмотрел иск Генпрокуратуры и пришел к решению изъять имущество на сумму порядка 6,5 млрд рублей у семьи экс-начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

В своем иске Генпрокуратура указывала, что речь идет о пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участках. Кроме того, в доход РФ должны поступить $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб., которые нашли у экс-силовика и его семьи при обысках.

На заседании в московском суде отец Кирилла Черкалина попробовал объяснить происхождение 45 млн рублей получением наследства от деда обвиняемого в 2011 году. Именно на эти деньги, по словам Владимира Черкалина, семья полковника ФСБ приобрела квартиру на Мичуринском проспекте в Москве и три места на автостоянке, а также участок в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщил Черкалин, в 1990-е гг. у деда полковника Черкалина было много друзей, «он активный человек — работал на трех работах». «У них с матерью трудовой стаж, наверно, сто лет будет. У меня трудовой стаж 38 лет, у жены — 20. Мы всю жизнь жили бережно и экономно, как мои родители. Супруга у меня подрабатывала, занималась репетиторством. Деньги мы свои старались беречь. Вот на эти деньги мы приобрели имущество», — пояснил отец обвиняемого.

При этом тот факт, что в квартире родителей Черкалина также хранились более $50 млн, 1 млн евро и 15 млн руб, экс-начальник одного из отделов ФСБ объяснил «служебной необходимостью». Родители обвиняемого подтвердили, что их сын попросил оставить у них средства, сославшись на вынужденные обстоятельства.

Кирилла Черкалина задержали в апреле 2019 года сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Во время обысков у него и его сообщников изъяли 12 млрд руб. Черкалина, в частности, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 тыс. (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК).