ЧП на «Балтике»: в Петербурге взорвался паропровод

При хлопке, вызванном прорывом магистрального паропровода на заводе пивоваренной компании «Балтика» в промзоне Парнас в Выборгском районе Санкт-Петербурга, пострадали три человека.

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Среди них — 24-летняя сотрудница компании, которая была госпитализирована. Двум другим работникам была оказана помощь на месте, сообщает «Фонтанка».

Заместитель губернатора Петербурга Анна Митянина сообщила в Twitter подробности произошедшего.

«К месту взрыва паропровода на заводе «Балтике» (Верхний переулок 3) прибыли две бригады скорой медицинской помощи. Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте. Одна пострадавшая с ожогами средней степени тяжести доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе», — указала чиновник.

Поврежденная труба сетей ГУП «ТЭК СПб» обеспечивала теплом территорию предприятия.

После разрыва трубы, произошедшего во второй половине дня, отлетевшие куски асфальтового покрытия внутризаводской территории повредили внешнее покрытие одного из зданий, передает НСН.

Вместе с тем, портал «Санкт-Петербург» сообщает, что пострадали здание проходной и четыре припаркованных рядом автомобиля. Аварийные службы ликвидировали прорыв, отключив подачу тепла, при этом теплоснабжение города нарушено не было, поскольку труба диаметром 40 см питала только территорию предприятия.

На размещенном порталом «Петербургский дневник» ролике с места ЧП видно, что взрыв был настолько сильный, что разлетевшиеся стекла повредили все стоящие рядом с заводом автомобили. При этом работа завода прекращена не была, передает ФАН.

Две недели назад двое рабочих погибли в результате взрыва на погрузчике на судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на Канонерском острове. Взрыв прогремел при замене колеса погрузчика — погибшие оказались в его эпицентре.

Неделей ранее рабочие были эвакуированы из-за розлива жидкой меди на заводе «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма Свердловской области, сообщало управление МЧС по региону. Разлив меди из медеплавильной печи произошел по площади 10 кв.м.

«Из цеха были эвакуированы 50 человек. Пострадавших нет. Работники цеха произвели охлаждение вытекшего сплава меди путем засыпания черновой меди», — говорилось в сообщении.

На месте работали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека. После ликвидации ЧП цех заработал в штатном режиме.

В июне нынешнего года после нескольких взрывов в цехе оборонного завода «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области начался пожар, который разрушил три складских и два производственных здания. Максимальная площадь возгорания составляла 1,2 тыс. кв. метров — 800 на территории предприятия, и еще 400 — в лесном массиве.

Вечером пожар был ликвидирован — в его тушении были задействованы около 400 спасателей и более 50 единиц техники. В связи с ЧП в Дзержинске, а также в соседних поселках Пыра, Желнино и Лесной Кордон был введен режим ЧС.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона,

в результате взрыва на предприятии пострадали 89 человек. Среди них 44 сотрудника завода и 45 горожан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов». В Дзержинск были направлены криминалисты центрального аппарата СКР для расследования причин произошедшего.

По данным городской администрации, при ЧП было повреждено остекление в квартирах почти 200 близлежащих домов, в их числе — около 70 детских садов и 31 школа. Правительство региона заверило, что экология не понесла сильного урона от происшествия, хотя в соцсетях местных жители писали о сильно загрязненном воздухе.

На заводе отмечали, что его гендиректор был отстранен накануне в связи с проблемами с промышленной безопасностью, которые были зафиксированы в апреле. Как уточнили в пресс-службе, такое решение было принято по итогам работы комиссии, которая расследовала инцидент на заводе, произошедший в апреле текущего года.