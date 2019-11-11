Кредит не отдавай: член секты «СССР» обманул соотечественника

60-летнего самопровозглашенного казачьего атамана Александра Покладова из Геленджика задержали по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на городской следственный отдел ОМВД.

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Согласно версии ведомства, в октябре 2019 года предполагаемый злоумышленник убедил другого жителя Геленджика взять кредит в размере 3 млн рублей в одном из местных банков.

Подозреваемый пообещал мужчине, что деньги он получит безвозмездно и никакой ежемесячный платеж ему отдавать не придется. В качестве аргумента 60-летний лже-казак выдал заемщику документ о том, что он якобы является гражданином СССР, в связи с чем законы РФ на него не распространяются и от выплаты кредита он освобожден.

За разработку схемы и оформление документа Покладов потребовал с потерпевшего 1,5 млн рублей из вырученной с кредита суммы. Однако потенциальный заемщик догадался, что знакомый его обманывает — он обратился в правоохранительные органы и пообещал содействовать следователям в поимке подозреваемого. В итоге Покладова задержали, когда житель Геленджика передавал ему поддельные 1,5 млн рублей.

По данным регионального МВД, на момент задержания при себе у предполагаемого злоумышленника было удостоверение городского атамана неизвестной организации под названием «Великое братство казачьих войск России и зарубежья».

Кроме того выяснилось, что Покладов состоял в движении «СССР», участники которого отрицают существование Российской Федерации как государства и называют себя жителями временно оккупированной территории, пишет «Коммерсант». В связи с этим члены данной организации не признают российские документы и нормативные акты.

Штаб движения «СССР» расположен в здании на улице Грибоедова в Геленджике – дом украшен соответствующей символикой и флагом, сообщает местная газета «Прибой». По предварительным данным, активисты давно заманивают доверчивых горожан разговорами о безвозмездном кредите и советских документах.

Администратор движения граждан СССР Алексей Балашов поделился с «Газетой.Ru» документом «Официальная нота протеста», который, по словам жителя Геленджика, вскоре будет подписан руководством организации.

В документе движение опровергает свою причастность к мошенничеству. «Мошенник-то ненастоящий! Провокация! […] Завуалированные угрозы в адрес Народного органа власти СССР в городе Геленджике. […] Это бред! И вы надеетесь, что на это поведутся? […] Вы объявили охоту на честных советских людей с привлечением карательной психиатрии! Ваши карты открыты», — сказано в «Ноте протеста».

Между тем другая участница движения граждан СССР Мария Евтушенко подтвердила в разговоре с «Газетой.Ru», что их организация не признает государство РФ, а также его законы. «Это не государство. Здесь убивают народ СССР и продают его земли налево и направо», — подчеркнула женщина.

Ранее инцидент с россиянами, считающими себя гражданами СССР, произошел в Красноярске. Там 7 ноября во время шествия в честь годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции неизвестные раздали участникам демонстрации бумажки, в которых написали, что СССР возвращается, сообщал телеканал «ТВК Красноярск» со ссылкой на местных жителей.

В частности в письмах было указано, что государство РФ вскоре исчезнет, в связи с чем всем горожанам предлагалось позвонить по номеру, подтвердить российское гражданство, после чего оформить гражданство СССР и советскую пенсию. Всем, кто не позвонит по телефону с бумажки, грозили депортацией.

«7 ноября шла с демонстрации. Женщина небольшого роста, на лицо я ее не запомнила, вручила мне бумажку. Так как у меня зрение плохое, я не читала, а пришла домой — смотрю телефоны здесь. Я позвонила и сказала, что давно получила российский паспорт. А она мне говорит, что это значит, что я останусь без квартиры», — поделилась местная жительница с «ТВК Красноярск».

Позже выяснилось, что человек, чей номер указан на бумаге, представляется собеседникам «государством СССР». «Мы не организация, мы государство СССР. Оно не упразднялось, СССР жив и будет жив всегда», — заявляли на другом конце линии «ТВК Красноярск».

Проблемы с якобы гражданами СССР возникли и в Удмуртии. Там 31 октября члены одноименной незарегистрированной организации «Граждане СССР» отправили письма с требованием освободить их от оплаты за энергоресурсы. Об этом сообщал «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу региональной энергосбытовой компании.

Жители городов Глазов, Сарапул и Камбарка отказались оплачивать коммунальные счета, объясняя это тем, что «власть принадлежит народу, а он против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами».

В итоге к концу октября девять участников организации «Граждане СССР» из Сарапула и Камбарки получили уведомления об ограничении подачи энергии — по данным компании, общий долг этих людей составил 95 тыс. рублей. Еще троим якобы советским гражданам из тех же городов отключили подачу вовсе.

Шести представителям движения из Глазова сообщили об ограничении подачи энергии и долге, который превысил сумму в 50 тыс. рублей — там же четырех участников организации «Граждане СССР» лишили электроресурсов.