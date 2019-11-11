Истерично плакала: женщину, уморившую голодом дочь, отправили лечиться

В Перми суд вынес приговор местной жительнице, которая признана виновной в убийстве дочери-подростка, совершенном с особой жестокостью. Осужденную направили на принудительное лечение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Как установил суд, в период с марта по июль 2018 года жительница города Краснокамск Пермского края морила голодом свою 14-летнюю дочь, поскольку считала, что девочка неизлечимо больна — это привело к крайнему истощению подростка. Утром 16 июля 2018 мать пришла проведать дочь, однако не смогла ее разбудить. Она вызвала бригаду скорой помощи, но медикам не удалось спасти ребенка — они констатировали смерть девочки.

После этого Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».

«Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел материалы и вынес постановление о признании женщины невменяемой и применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической больнице», — уточнили в суде.

Это не первое судебное решение по данному делу. После гибели школьницы из Краснокамска правоохранители возбудили еще одно уголовное дело — против представителя органов профилактики по статье 293 УК РФ «Халатность».

Следствие проверяло сотрудников официальных учреждений по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей. Правоохранители выясняли, почему обстоятельства, свидетельствующие о том, что у матери нужно изъять находящегося в опасности ребенка, не были учтены.

В итоге суд условно лишил свободы на два года директора по воспитательной работе школы №3, где училась девочка. Следствие доказало, что женщина знала, что девочку дома не кормят, но никак не попыталась изменить эту ситуацию.

Соседи, проживающие в одном доме с погибшей, подтвердили местному порталу «ProГород», что голодом девочку морила ее мать.Они слышали, подросток истерично плакала, запираясь в туалете. Однако никто из них не обратился с заявлением в правоохранительные органы, а также в комиссию по делам несовершеннолетних.

«Те, кто живут в одном доме с погибшей, говорят, что девочка умерла не 16-го, а 15-го. Она, якобы, сутки пролежала в квартире, только потом ее мама вызвала скорую», — уточнила мать знакомой погибшей.

Со слов соседей женщина самостоятельно диагностировала у дочери сперва сахарный диабет, а позже — рак. Лечебное голодание она применяла в качестве терапии. Жители дома отметили, что слезы и просьбы дать ей что-нибудь поесть мать только раздражали.

Однако женщина заявила на суде, что в смерти дочери виноваты одноклассники. По ее словам, они якобы дразнили ее за лишний вес, и она из-за этого перестала есть.

Местные жители подтверждают, что девочка начала выглядеть очень исхудавшей примерно во втором полугодии учебного года. На родительском собрании в школе преподаватели спрашивали родительницу о странном состоянии ее ребенка — осужденная ответила, что ее дочери достаточно питаться только два раза в неделю.

«Лично я с ней не знакома, но моя дочь с ней общалась. Алина (имя изменено — «Газета.Ru») была тихой и спокойной девочкой, говорила медленно и очень тихо — громче просто не могла. Во дворе все дети знали, что Алину часто наказывают за малейшие провинности. Например, могли дома закрыть, если она опоздала на пять минут. При этом она была очень спокойным и послушным ребенком», — уточнила собеседница портала.

Мать воспитывала ребенка одна. Ее мужа посадили за продажу наркотиков, после чего у женщины, по словам соседей, начались частые нервные срывы.