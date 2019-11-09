«Помогал соседям»: глава района погиб на пожаре

В ходе тушения пожара в частном доме погиб 60-летний глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

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По информации ведомства, трагедия произошла вечером 8 ноября в поселке Холм-Жирковском – сообщение о пожаре на улице Школьной поступило в 21:30. После этого на место ЧП незамедлительно выехала бригада из четверых пожарных.

Тем не менее глава района оказался рядом с горящим зданием раньше, так как жил через дорогу от него.

«Увидев огонь, не задумываясь ни секунды, на помощь соседям бросился Олег Петрович Макаров. Он самоотверженно приступил к тушению пожара подручными средствами и помогал выносить имущество»,

— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. По словам очевидцев, когда чиновник поднимался на чердак горящего дома по лестнице, чтобы помешать распространению пламени, он резко почувствовал себя плохо.

Местные жители, наблюдавшие за тушением пожара, на личном автомобиле доставили его с места пожара без признаков жизни в приемное отделение Холм-Жирковской ЦРБ. Однако спасти Макарова не удалось – дежурные врачи констатировали его смерть. Как сообщают местные СМИ, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

По данным МЧС, несмотря на усилия двух пожарных расчетов, двухквартирный дом, в тушении которого участвовал глава района, выгорел практически полностью: огонь уничтожил кровлю дома, квартиры выгорели изнутри по всей площади. При этом никто из жильцов дома не пострадал, уточнили в ведомстве. Причины пожара предстоит установить специалистам.

Информацию о смерти главы района в своем твиттере прокомментировал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Он отметил заслуги Макарова и подчеркнул, что намерен принять участие в прощании с ним.

«Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович!», — написал Островский.

Свои соболезнования также выразил депутат Госдумы Сергей Неверов: «Олег Петрович Макаров ￼был энергичным, светлым человеком, который очень многое сделал для того, чтобы Холм-Жирковский район развивался. Неравнодушный к чужой беде, отзывчивый. Вечная память».

Олег Макаров родился 15 июня 1959 года в Сафонове. Он окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, после чего работал главным зоотехником управления местного сельского хозяйства. Кроме того, он занимал должности первого заместителя главы администрации Холм-Жирковского района и заместителя главы администрации Сафоновского района. Главой муниципального образования «Холм-Жирковский район» Макаров стал в 2014 году.

При этом пожар на Школьной улице, обернувшийся трагедией, стал не единственным в Смоленской области за минувшую ночь. Так, по данным ГУ МЧС по области, возгорание ночью произошло и в Смоленске — сообщение о ЧП на улице Нормандии-Неман поступило в начале первого часа ночи.

«Вернувшись от соседки домой, женщина обнаружила возгорание в одной из комнат 2-х комнатной квартиры. Сообщив об этом в пожарную охрану, она предприняла попытки самостоятельно потушить пожар водой, которые увенчались успехом. Помощь прибывших огнеборцев не потребовалась», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, во время пожара никто не пострадал, была повреждена только внутренняя отделка квартиры. Причина возгорания будет установлена специалистами.

В сентябре текущего года еще одного возгорание в частном доме унесло жизнь 29-летней жительницы Сочи. Как сообщает ИА «Интерфакс-Юг», пожар произошел рано утром в одной из комнат, расположенной на мансардном этаже в доме на улице Ленина. Проживающая там 36-летняя женщина, заметив огонь, вызвала пожарных.

Приехавшие на место ЧП спасатели потратили около часа на тушение здания – площадь возгорания составила около 100 кв. метров. В ходе последующего разбора завалов они обнаружили тело 29-летней девушки, которая снимала там комнату. Сообщившая о пожаре женщина также пострадала и была госпитализирована.

По данным агентства, загоревшийся дом является трехэтажной мини-гостиницей. Однако, как уточнили «Интерфаксу-Юг» в мэрии Сочи, дом не был зарегистрирован в качестве объекта размещения, поэтому владелец незаконно оказывал гостиничные услуги. По данному факту Следственный комитет РФ инициировал проверку.