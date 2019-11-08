Копили деньги на киллера: как жена и сын заказали бизнесмена

Как установил суд, убийство произошло 12 сентября 2019 года недалеко от Голубого карьера и Митрофановского кладбища в Челябинске, сообщает издание «КП-Челябинск». В тот день в лесу гуляли 47-летняя женщина и ее 47-летний супруг. К ним подошли двое парней. Один из них выхватил из-за пояса пистолет и несколько раз выстрелил в мужчину — затем злоумышленник скрылся с места преступления.

Реклама

Жена пострадавшего вызвала бригаду скорой помощи, однако медики не смогли спасти его и констатировали смерть. Правоохранители после опроса заподозрили в причастности к преступлению вдову и ее 22-летнего сына — женщина и молодой человек совершенно не горевали по поводу гибели главы семейства.

«Вспоминаю похороны. А ведь его жена почти не плакала. Даже попрощаться не подошла к гробу», — сообщила сайту kp.ru родственница погибшего.

Изначально вдова сообщала, что у бизнесмена был незаконный заработок, из-за чего у него могли быть враги. Супруга погибшего заявляла, что с ним расправились конкуренты по бизнесу. Однако дело было раскрыто за две недели — после нескольких допросов у следователей главными подозреваемыми в убийстве стали жена и сын убитого.

В ходе допросов следствие выяснило, что 47-летний мужчина держал в страхе всю семью — регулярно избивал супругу и 22-летнего сына. Деньги давал только на продукты. Более того, жена задумывалась о том, чтобы уехать от мужа-тирана на родину в Казахстан. Однако глава семьи не позволял ей это сделать. После многих лет мучений женщина и молодой человек начали копить деньги на месть. Родственники погибшего наняли киллеров, чтобы те избавились от предпринимателя.

«Сын — выпускник юрфака — договорился с двумя товарищами. Сын убитого сейчас в изоляторе, исполнители скоро отправятся туда же. Жену оставили под домашним арестом. Выясняем, откуда у киллеров оказался боевой пистолет. Обоим по 22 года, ранее не судимы», — заявлял «КП- Челябинск» источник в правоохранительных органах.

В итоге убийцу приговорили к 10 годам колонии строгого режима. На преступление он пошел ради 400 тыс. рублей. Изначально молодой человек получил предоплату в размере $2 000 (около 120 тыс. руб.).

Вдова рассказала, что погибший был строгим главой семейства и имел какие-то теневые доходы, связанные с отмыванием денег. «Скромный, держал все в себе. Никогда не фотографировался», — отмечали знакомые мужчины.

При этом челябинец не значится в базах налоговой — у него не было ИП, а также фирм, оформленных на его имя. Официально он считался безработным. Более того, выяснилось, что мужчина имел задолженность по ЖКУ на сумму более 35 тыс., а также несколько просроченных штрафов на автомобиль. В поселке Локомотивный Челябинской области он ранее баллотировался в местный совет, однако проиграл выборы.

«При обыске у него дома обнаружено несколько десятков тысяч долларов. Есть данные, что он занимался отмыванием денег», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Ранее, 31 октября 2019 года, стало известно о еще одном заказном убийстве. Так, по данным Следственного комитета по Липецкой области, ночью 28 октября в поселке Солидарность 22-летний молодой человек проник в дом, где жила его 15-летняя девушка.

Сперва он убил мачеху возлюбленной, ударив ее несколько раз ножом в грудь. После этого на шум прибежал и отец девушки — парень ударил его ножом, однако при этом поранил и девушку. После совершения преступления пара сбежала с места ЧП.

Придя в себя, родитель несовершеннолетней злоумышленницы вызвал скорую помощь, однако спасти его супругу медики не смогли.

По подозрению в убийстве были задержаны школьница и ее молодой человек, которого вскоре арестовали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». В ходе допросов правоохранители выяснили, что 15-летняя девушка попросила своего парня убить отца и мачеху.

Между тем подруга семьи рассказала РИА «Новости», что у отца с дочерью были проблемы: он не разрешал ей жить вместе с ее возлюбленным, а она из-за этого закатывала истерики. «Женщина убитая порядочная была, просто оказалась не в том месте не в то время», — заключила собеседница агентства.