Фото на доску позора: как учителя травят детей из-за денег

«Называют сына пустым местом, а меня — троллем»

В новосибирской школе №183 запретили проводить чаепития после того, как глава родительского комитета затравила 8-летнюю девочку, запретив ей садиться за общий стол и пить из купленного комитетом стакана. По словам матери школьницы, инцидент произошел из-за ее отказа сдавать деньги на праздничные мероприятия — сибирячке не понравилось, что никто не отчитывался о расходах, передавал сайт kp.ru.

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В итоге этой историей заинтересовалась полиция — местные правоохранители запустили проверку по факту инцидента, а директор школы рассказала «Газете.Ru» о начале собственного «педагогического расследования».

Тем временем поборы в школах — история повсеместная. Так, 12-летнего мальчика из Челябинска начали травить в школе №51 после того, как его семья отказалась сдавать деньги на нужды класса. По словам матери шестиклассника Елены Заварзиной, родительский комитет во главе с классным руководителем 6 «Б» и директором школы организовали в учреждении многотысячные поборы.

Сбор денег с родителей начался еще в 2014 году, когда ребенок Заварзиной только поступил в первый класс. Женщине с порога заявили о вступительном взносе в 3 тыс. рублей. «Я как-то не глядя пошла и оплатила. Но, когда принесла квитанцию, мне сказали, что трех тысяч мало – давайте еще тысячу рублей», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Далее пошли сборы в фонды школы и класса – в общей сложности с семьи брали по 2 тыс. рублей каждую четверть. Из фонда школы деньги шли на ремонт, а из классных накоплений — на подарки учителям.

На дополнительные учебные материалы, мебель и дорогостоящую технику комитет собирал средства отдельно. При этом сдавались деньги наличными, а отчеты о расходах не предоставлялись.

В 2018 году Заварзина впервые отказалась одаривать школу — она предложила направлять деньги на мероприятия по развитию детей. В ответ женщина получила презрение. «В чате они писали, что мне надо обратиться к доктору, называли троллем и энергетическим вампиром. Говорили, что меня надо удалить из чата, а глава родительского комитета призывала других членов пойти к директору и пожаловаться на меня», — поделилась Елена.

Ситуация усугубилась в сентябре 2019 года – тогда на собрании в присутствии директора одна из родительниц предложила перевести сына Заварзиной в другой класс. Внезапно все присутствующие стали аплодировать. После этого, по словам матери, 12-летний школьник потерял всех друзей, которые раньше приходили к нему в гости, обедали и делали вместе уроки. Сверстники стали бросать в него пустые бутылки, называть бомжом и бить по ногам. Свои вещи мальчик находил в мусорных баках. И все это происходило в присутствии учителя.

«24 октября на уроке педагог в присутствии всего класса назвала моего сына «пустым местом», заявив, что «пустое место не должно разговаривать». Потом его демонстративно не взяли на экскурсию, ничем это не объяснив. Я уже обращалась в министерство образования Челябинска и прокуратуру. Просто представьте, в свои 12 лет мой сын уже разочаровался в людях и не думает, что им можно верить», — заключила Заварзина.

«В детдоме поживешь, пока мать учится деньги зарабатывать»

Похожая история произошла в Туле с семьей Дениса Толмачева. Поборы в его жизни начались также до начала учебы дочери в школе №61 — в 2015 году. За два дня до 1 сентября родителей созвали на собрание и первое, что они услышали — просьбу сдать деньги.

Классный руководитель начала рассказывать издалека — о том, что кабинет, доставшейся дочери Толмачева и ее одноклассникам, находится в плохом состоянии: необходим ремонт и новые окна. Члены родительского комитета в свою очередь заявили, что фирма для замены окон найдена, поэтому все должны сдать по 8 тыс. рублей.

Толмачевы отказались сдавать какие-либо деньги и продолжила бороться с последующими поборами на кулер, туалетную бумагу, мыло, карандаши и подарки учителям. В 2016 году их дочь за успехи в творчестве пригласили обучаться во второй класс лицея искусств №22 — там родители девочки снова столкнулись с нелегальным сбором денег. Им пришлось во второй раз отказаться от поборов — из-за этого тульчан стали травить.

«Выяснилось, что в лицее практиковалась такая штука: если твои родители не сдавали деньги на нужды класса, то фотографию этого ребенка вывешивали на доску позора. Кроме того, на уроках учителя вызывали этих бедных детей к доске и публично унижали»,

— сообщил Толмачев «Газете.Ru».

По его словам, педагоги заявляли таким детям: «если твоя мать нищая, то пусть идет на несколько работ», «пусть тебя отдают в детдом, если не могут содержать», «в детдоме поживешь, пока мать учится деньги зарабатывать», «ты дебил, почему деньги не приносишь».

Как рассказал Денис Толмачев, в начале 2019 года, когда его дочь училась в четвертом классе, она принесла с уроков письмо от родительского комитета. «В нем было написано, что мой долг составляет такую-то сумму и я обязан их оповестить, в какой срок я этот долг намерен погасить. Для меня был праздник, потому что это настоящая улика – с ней можно было идти в любой орган», — отметил мужчина.

В итоге супружеская пара подготовила заявления в областную и генеральную прокуратуру, а также в местное министерство образования – с пакетом документов семья направилась к директору. С тех пор в лицее боятся говорить о каких-либо поборах, рассказал Толмачев.

Реальный срок за подарки на День учителя

Отметим, что в 2013 году в закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» была внесена поправка, регламентирующая запрет на поборы в школе – согласно ей, все происходящее в рамках образовательного процесса и в стенах образовательного учреждения финансируется из средств госбюджета. В связи с этим родители не обязаны оплачивать работу каких-либо сотрудников, ремонт классов или дополнительные учебники.

Если руководство учебного заведения либо его педагоги все-таки организовали поборы или частично в них участвовали (курировали родительский комитет), то их могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, пояснил «Газете.Ru» адвокат Алексей Титов.

«Для учителей в административном кодексе это статьи 19.1 КоАП РФ «Самоуправство» и 5.57 КоАП РФ «Незаконное ограничение права на общедоступное и бесплатное образование». Уголовные дела могут возбудить по статьям 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» или 330 УК РФ «Самоуправство».

По ним педагогам светит до 80 тыс. рублей штрафа, полугодовой арест или даже до четырех лет лишения свободы либо», — сообщил юрист.

Что касается, родительского комитета, то в соответствии с письмом Минобра «О недопущении незаконных сборов денежных средств» от 9 сентября 2015 года, никто не обязан следовать его указаниям, так как решения членов комитета не имеют юридической силы. Чтобы правоохранители привлекли родителей к ответственности, необходимо доказать факт вымогательства, отметил адвокат. Тем не менее чаще всего комитет действует под руководством преподавателей, в связи с чем на скамье подсудимых, скорее всего, окажутся только они.

83% россиян сталкивались с поборами в школе

Как выяснила «Газета.Ru», если родители сами не обратятся с заявлением в правоохранительные органы, то вряд ли какое-то из ведомств РФ запустит подобную проверку по собственной инициативе. Так, в Рособрнадзоре сообщили, что не занимаются коррупционными правонарушениям в школах — в их компетенцию входит только контроль за соблюдением законов об образовании. По данным ведомства, информацией о поборах может владеть МВД РФ — однако там «Газете.Ru» заявили, что не располагают точной статистикой по этим преступлениями.

Отметим, что, согласно исследованию Общероссийского народного фронта (ОНФ) от февраля 2019 года, 83% родителей признаются, что в школе с них собирают деньги.

52% рассказали, что сдают некоторую сумму на ремонт – столько же тратятся на бумагу и картриджи для принтеров, установленные в классе. 48% респондентов закупают мебель и шторы, еще 32% — моющие средства, а 13% — бутилированную воду и туалетную бумагу.

Между тем, по данным ОНФ, 51% родителей уверены, что сдавать деньги на школьные нужды необходимо, так как это единственный способ создать комфортные условия для детей. С ними согласилась член Общероссийского профсоюза образования Татьяна Оськина. Она также работает преподавателем в московской школе и уверяет, что никаких поборов в ее учреждении нет. В то же время, по словам педагога, закон о запрете поборов имеет свои недостатки.

«После запрета на поборы всегда чего-то не хватает. Сейчас, если нам надо поменять шторы или купить дополнительные учебные материалы, мы составляем документ с потребностями — например, в канцелярии или мебели. Его отправляем руководству школы. В итоге качество выделенной нам мебели, скажем так, ниже низкого. В такие моменты вспоминается былая родительская помощь», — отметила Оськина в разговоре с «Газетой.Ru».