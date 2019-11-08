Ножом в грудь: за что студент убил 15-летнюю екатеринбурженку

Екатеринбургские правоохранители задержали студента местного колледжа, которого подозревают в убийстве 15-летней девушки. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

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«В Екатеринбурге следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции при активной помощи средств массовой информации и общественности установлен и задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней девушки», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, 5 ноября между двумя группами молодых людей на улице Машиностроителей произошел конфликт, в ходе которого школьница получила тяжкое телесное повреждение, из-за которого впоследствии и умерла. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По информации местного портала Е1.ru, трагедия произошла около в 22:15 по местному времени. В потасовке участвовали по три человека с каждой стороны. Как отметила сестра покойной, с некоторыми из участников ее родственница была знакома лично. Причиной драки могла стать неосторожная фраза. По другой версии, отмечает издание, конфликт произошел «на почве личных неприязненных отношений».

Так или иначе, девушка получила ранение ножом в грудь. После этого она отправилась домой. По словам ее родственников, несовершеннолетняя ни на что не жаловалась, просто легла спать. Однако вскоре ее госпитализировали.

Сначала медики обнадежили ее родственников, сказав им, что сердце и легкое девушки не задеты — она в стабильном состоянии. Но, как оказалось, при ранении ее сердце все-таки было повреждено, рассказал местному порталу родственник девушки. Она умерла в больнице на следующий день после потасовки.

В СУСК отметили, что участники драки не были знакомы друг с другом. После того, как состояние девушки ухудшилось, молодые люди из числа оппонентов ее компании скрылись с места преступления, добавили в ведомстве.

Установить предполагаемых злоумышленников следователям помогла запись с камеры видеонаблюдения, установленной на ближайшем ТЦ. Затем правоохранители обратились к местным жителям с просьбой помочь вычислить участников драки. «Ряд СМИ города Екатеринбурга с готовностью откликнулись на просьбу следствия... После размещения данных публикаций в тот же день на указанные телефоны сотрудников СКР поступил ряд звонков от граждан, которые существенно дополнили уже полученные к тому моменту сведения, добытые сотрудниками СКР и полиции», — сообщали в СК.

В итоге правоохранители смогли выйти на 16-летнего юношу — именно его подозревают в убийстве жительницы Екатеринбурга. Сейчас он дает показания следователям.

Для установления точной причины смерти девушки проводится судебно-медицинская экспертиза, уточняет СУСК.

По словам начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, молодого человека задержали в колледже во время занятий. «Орудие преступления — колюще-режущий предмет, — которое он унес с собой с места ЧП, представители МВД и СК обнаружили и изъяли по месту жительства несовершеннолетнего. Вещдок направлен на экспертизу», — сообщил представитель регионального МВД.

Как добавил Горелых, преступление было раскрыто по горячим следам. «Сыщики угрозыска и следователи СК полностью восстановили хронологию того рокового вечера. На данный момент есть основания утверждать, что учащаяся погибла в результате личных неприязненных отношений на почве неосторожно высказанной фразы», — констатировал начальник пресс-службы ведомства.

В то же время в Сети предположили, что девушка могла лишиться жизни из-за того, что снимала драку на видео. Однако ее сестра опровергла эту информацию. Она заявила, что на телефоне покойной не было соответствующей записи.

Вместе с тем сотрудница ТЦ, вблизи которого молодые люди устроили потасовку, сообщила, что видела, как два парня пытались поднять девушку. «Я видела, как мальчики пытались поднять ее, чтобы унести с проезжей части на парковку», — рассказала она порталу. Работница торгового центра указала, что сначала подумала, что девушка пьяна.

По словам одной из соседок погибшей, 15-летняя была не конфликтным подростком. «Хорошая девочка была, общительная, добрая. Если что, горой встанет за кого-нибудь. Вроде ни с кем не конфликтовала», — отметила женщина.