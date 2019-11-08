«Тигр Амур навредил здоровью»: от чего умер козел Тимур

Козел Тимур, прославившийся дружбой с тигром Амуром, скончался в Приморском сафари-парке. Об этом сообщила на сайте парка его опекун Эльвира Головина — по ее словам, трагедия произошла 5 ноября.

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Сотрудница учреждения уверила, что перед смертью за Тимуром наблюдали несколько ветеринаров. «Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей», — подчеркнула девушка.

Между тем директор учреждения Дмитрий Мезенцев рассказал «Газете.Ru», что причиной смерти козла могла стать драка с Амуром, произошедшая между животными в январе 2016 года. Тогда Тимур на протяжении часа бодал своего невозмутимого товарища рогами, а также наступал на него копытами. В результате хищник не выдержал, схватил козла за шкирку и скинул со склона. Тимуру понадобилась срочная помощь ветеринаров — применялись обезболивающие препараты и антибиотики.

«Тимур и Амур жили вместе два месяца в 2016 году, пока тигр не скинул козла со склона. То, что тигр навредил здоровью Тимура, могло повлиять на ухудшение его самочувствия. Этот случай тоже имеет значение, конечно. Однако вскрытие козла показало, что он умер от остановки сердца»,

— подчеркнул глава парка.

Он также рассказал, что после смерти козла кремировали — в дальнейшем урну захоронят на территории парка, после чего на том же месте возведут бронзовую скульптуру Тимура, передает РИА «Новости».

О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года — тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему — кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.

После этого, как рассказали сотрудники сафари-парка, между животными и зародилась дружба, передавало издание «КП-Владивосток». По их словам, каждый раз, когда тигр прогуливался по вольеру, козел следовал за ним.

Кроме того, работники учреждения поделились забавным инцидентом: в декабре 2015 года Тимур гулял с товарищем и внезапно отвлекся — потом, чтобы догнать друга, он разбежался и врезался прямо в зад Амура. Однако хищник никак на это не отреагировал, и животные продолжили прогулку.

После этого руководство парка позволило Амуру и Тимуру проживать в одном большом вольере, а также гулять и играть под контролем смотрителей. Как отмечали специалисты по поведению животных, тигр стал вожаком для козла. Однако на ночь их расселяли, поскольку не было возможности контролировать происходящее.

«Тимур уже несколько ночей не заходит в свой вольер: его невозможно туда загнать, увидев нас, он убегает. В итоге Амур ночует в своей спальне, а Тимур до утра сидит по другую сторону решетки возле друга. К пище не притрагивается. Лишь, когда тигра на рассвете выпускают, и они вместе отправляются гулять, Тимур подходит к своей кормушке. А потом еще перекусывает сухими листьями и травкой, пока Амур отдыхает рядом», — рассказывал директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сайту kp.ru.

Между тем спустя некоторое время у животных появился аккаунт в соцсетях, сотрудники публиковали все детали их жизни. Пользователи могли наблюдать, как тигр учит своего друга лазать по деревьям или как они вместе прячутся от снега под одной крышей.

Также в вольерах пары появились специальные камеры видеонаблюдения, с помощью которых жители страны могли следить за козлом и тигром в онлайн-режиме. Однако далее произошел конфликт между животными, в ходе которого Тимур, возможно, и получил рану, которая привела к фатальным последствиям.

После этого бывшая пресс-секретарь Приморского сафари-парка Евгения Патановская сообщила, что дружба между животными была ненастоящей. «Тигр Амур просто не стал есть козла Тимура, так как был не голоден. Вот так мы продержались два месяца. Назвали все это «дружбой» тигра и козла, хотя просто тигр был накормлен, а, как известно, тигр, находящийся не в дикой природе, не делает себе запасов», — отметила экс-сотрудница учреждения.

В свою очередь глава сафари-парка Дмитрий Мезенцев опроверг слова Евгении, заявив, что дружба между Амуром и Тимуром действительно была.

«Есть две неточности в этой истории: во-первых, тигр был действительно голодным перед тем, как к нему в вольер запустили козла. Перед этим он несколько дней не ел, но, несмотря на это, прожил с козлом несколько дней, оставаясь голодным. Именно поэтому я сам принял решение снять видео и выложить его на наш сайт», — уточнял директор.