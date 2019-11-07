Аномальный ноябрь: москвичей ударит по голове

Будущая неделя в Москве, как прогнозируют синоптики, окажется довольно — даже слишком — теплой для ноября. Метеорологи обещали мягкую зиму, и пока что они стоят на своем: поздняя осень в Москве не пугает трескучими морозами и обильными снегопадами. Температура воздуха, как обещает центр погоды «Фобос», будет оставаться выше нормы.

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В пятницу, 8 ноября, это, правда, будет не очень заметно — Москва окажется на северной периферии очередного циклона, так что придется быть готовым к похолоданию. Днем облачно, небольшие дожди. Температура +4…+6°С, по области +3…+8°С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Ночью облачно, без существенных осадков. Минимальная температура +2…+4°С, по области 0…+5°С. Ветер восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Поскольку при северо-восточном ветре гулять по улицам довольно неприятно, да и не захочется, если вы до сих пор не отошли от длинных выходных по случаю Дня народного единства, вас, скорее всего, порадует тот факт, что никаких общественных развлечений на этот день не запланировано.

Поэтому можно со спокойной душой отправляться домой, укрываться пледом и проводить вечер как домосед, то есть — смотреть кино.

Кстати, на 8 ноября приходится день рождения любимой писательницы всех юных дев мира — Маргарет Митчелл. По ее «Унесенным ветром» есть один прекрасный фильм 1939 года. Пересмотреть этот эпохальный шедевр с Вивьен Ли и Кларком Гейблом — значит еще раз вспомнить, что когда-то у Голливуда был свой «Золотой век». А Маргарет Митчелл сегодня могло бы исполниться 119 лет.

В субботу, 9 ноября, влияние на погоду окажет антициклон: давление начнет расти — и вся хмарь предыдущих дней будет постепенно рассеиваться. При этом температура ожидается на 3-4 градуса выше нормы.

Днем переменная облачность, без осадков. Температура +3…+5°С, по области +2…+7°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью облачно, местами возможны небольшие осадки. Температура 0…+2°С, по области -1…+4°С. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление повысится до 758 мм рт. ст., это существенно выше нормы.

Жителям Москвы в этот день можно сходить на Фестиваль самобытной керамики, который пройдет на «Флаконе» — там российские мастера будут продавать керамическую посуду и украшения собственного производства.

Если вы недавно разбили любимую кофейную чашку, там, возможно, получится найти что-то интересное и красивое, а заодно и поддержать отечественного производителя, который трудится в поте лица, весь в краске и глине.

Кстати, там еще и будут, как принято в столице, кормить — например, полбяными пирогами, что тоже весьма самобытно.

В воскресенье, 10 ноября, температура в столице продолжит расти — тепло принесет южный ветер. Днем преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Температура +7…+9°С, по области +5…+10°С. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночью облачно, без существенных осадков. Температура повысится до +4…+6°С, по области +3…+8°С. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 752 мм рт. ст., но это все равно немного выше нормы.

А у одного из столичных музеев в этот день — праздник: Еврейский музей и центр толерантности в седьмой раз отметит день рождения. По этому поводу вход на все экспозиции бесплатный— а сейчас, помимо основной экспозиции, там можно увидеть выставку «Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914» и инсталляцию «Невавилонская библиотека». А еще запланированы новые тематические экскурсии, танцевальный перформанс Russian FarForYO и диджей-сет от Sasha Rozet — обо всей программе рассказать все равно не получится, так что ищите ее на сайте музея.

В понедельник, 11 ноября, характер погоды изменится мало, а температурный режим окажется на 6-8 градусов выше обычного. Днем преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Температура +7…+9°С, по области +5…+10°С. Ветер южный 3-8 м/с. Ночью облачно, без существенных осадков. Температура составит +4…+6°С, по области +3…+8°С. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 747 мм рт. ст., это около нормы.

Во вторник, 12 ноября, в зоне теплого обширного антициклона, то есть в столице и в Подмосковье, будет сухо и тепло.

Днем переменная облачность, без осадков. Максимальная температура +4…+6°С, по области +3…+8°С. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Ночью облачно с прояснениями, без осадков. Минимальная температура +1…+3°С, по области -1…+4°С. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление снова повысится — до 754 мм рт. ст..

В среду, 13 ноября, благодаря антициклону в столице будет по-прежнему тепло. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура днем +4…+8°С, ночью +1…5°С. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление повысится до 762 мм рт. ст., это существенно выше нормы — берегите голову, не перенапрягайтесь.

В четверг, 14 ноября, температура по-прежнему будет оставаться очень высокой для середины ноября. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +7…+9°С, ночью — до +3…+5°С. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление 760 мм рт. ст., это существенно выше нормы.

В пятницу, 15 ноября, тепло никуда не уйдет, но будет ветрено. Переменная облачность, без осадков. Максимальная температура днем +2…+7°С, ночью -1…+4°С. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст. — то есть по-прежнему выше нормы.